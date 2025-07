Президент Азербайджана Ильхам Алиев поделился на своих страницах в соцсетях публикацией в связи с визитом в Азербайджан председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

«Мероприятия в Баку, Физули и Шуше с участием президента Ильхама Алиева и председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова», — говорится в публикации.

Events held in Baku, Fuzuli, and Shusha with the participation of President Ilham Aliyev and Chairman of the Halk Maslahaty of Turkmenistan Gurbanguly Berdimuhamedov pic.twitter.com/RQIftbwKLM

