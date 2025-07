Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов провёл встречу со своим украинским коллегой Германом Галущенко. Об этом он сообщил в социальной сети X.

«Провели плодотворные дискуссии по развитию азербайджано-украинских отношений во всех сферах с министром энергетики Германом Галущенко. План действий, принятый на 13-ом заседании азербайджано-украинской межправительственной комиссии под нашим сопредседательством, послужит углублению нашего сотрудничества», — отметил Шахбазов.

Стороны подчеркнули важность укрепления партнёрства в энергетике и других стратегических направлениях.

Together with Minister of Energy German Galushchenko (@G_Galushchenko), we held productive discussions on advancing #Azerbaijan – #Ukraine relations across all areas. The #ActionPlan adopted at the 13th session of the Azerbaijan–Ukraine #IntergovernmentalCommission, co-chaired by… pic.twitter.com/goeD3q5JiI

— Parviz Shahbazov (@ParvizShahbazov) July 12, 2025