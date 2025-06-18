Ереван направил ноту Москве, оценив высказывания ряда представителей власти России по делу российского предпринимателя армянского происхождения, президента группы компаний «Ташир» Самвела Карапетяна как вмешательство во внутренние дела республики.

С данным заявлением выступил руководитель МИД Армении Арарат Мирзоян на заседании парламента.

Он отметил, что в Армении считают прозвучавшие в адрес страны заявления в российских СМИ, а также политиками и законодателями не только противоречащими традиционной дружбе Армения-Россия, «а также правовым документам, регулирующим эту дружбу, но и прямым открытым и вмешательством во внутренние дела Армении».

Министр сообщил, что Ереван проинформировал об этом российских коллег. «Думаю, что к этому часу официальная нота уже дошла до адресата», — сказал Мирзоян.