Не секрет, что армянское лобби, пустившее глубокие корни в таких основных силовых центрах, как Россия, Франция и США, тратит немалые средства на продвижение армянских нарративов.

Спектр интересов довольно широк: начиная от «геноцида армян» в Османской империи и заканчивая карабахским вопросом, включающим в себя такие аспекты, как «блокада», «этническая чистка», «насильственная депортация» и так далее.

Ради формирования ложной повестки у армянской диаспоры есть целый штат наёмных политиков (сенаторы, конгрессмены, депутаты), различных экспертов, политологов, общественных деятелей, которые за неплохую плату готовы стать адвокатами не только армян, но и самого дьявола.

Этих беспринципных людей абсолютно не смущает то обстоятельство, что их армянские фейки разбиваются вдребезги при первом же соприкосновении с реальными фактами, которыми располагает азербайджанская сторона. Заплатили — значит, нужно отработать любой ценой.

Одним из таких верных служак является ярко выраженный проармянский и, соответственно, антитурецкий и антиазербайджанский лоббист — американский аналитик, научный сотрудник Американского института предпринимательства, бывший советник Пентагона Майкл Рубин, позиционирующий себя экспертом по Ближнему Востоку. Однако после 44-дневной войны, видимо, почуяв «хлебное место» на Южном Кавказе, подвизался и на поприще армяно-азербайджанской проблемы. В ходе войны, воспылавший небезвозмездной любовью к армянам, Майкл Рубин призывал ввести санкции против Азербайджана, а также выступал за возобновление 907-й поправки.

Несмотря на то что с окончания 44-дневной войны прошло более четырёх лет, Майкл Рубин продолжает ублажать слух армянского лобби, «педалируя» карабахскую тему. По этому поводу он разродился антиазербайджанской статьёй в Washington Examiner. Весь бред Рубина мы публиковать не станем и ограничимся некоторыми выкладками. Ведь чтобы понять, что яйцо тухлое, не обязательно есть его целиком.

«Враждебность Азербайджана к Армении никогда не была результатом конфликта в Нагорном Карабахе — это всего лишь предлог, который Баку предлагал поколениям западных дипломатов. Истинные корни азербайджанского неприятия заключаются как в идеологии, так и в необходимости азербайджанских президентов отвлечь внимание собственного населения от собственных провалов и коррупции», — пишет «эксперт».

Он напоминает, что в 2020 году Азербайджан внезапно «напал» (здесь и далее кавычки Minval) на «Нагорный Карабах», а в 2023 году, после разрушительной «блокады», завершил своё завоевание, проведя этническую чистку против 120 000 армянских жителей.

«Баку может выдвигать дополнительные требования, и правительство Армении может даже согласиться с некоторыми из них, но ни правительство Армении, ни западные дипломаты не могут предотвратить дальнейшую агрессию Азербайджана. Война вероятна. Всё это не означает, что мир невозможен, но лёгких путей нет», — пишет Рубин.

Начнём, пожалуй, с главного тезиса Рубина — о враждебности Азербайджана к Армении. Понятно, что американский «аналитик» не блещет ни умом, ни осведомлённостью, но историю зарождения карабахского конфликта в 1988 году он хотя бы мог прочитать в открытом доступе в Интернете. Именно с бредовой идеи о «миацуме» началось армянское сепаратистское движение, которое привело к первой Карабахской войне, в результате которой было оккупировано 20 процентов азербайджанской территории, а затем и к затяжному тлеющему конфликту. Но, судя по всему, Рубин совсем не дружит с логикой, иначе на основании только этих фактов можно было бы сделать простой вывод — кто против кого питает ненависть и враждебность. И это не считая территориальных претензий армян и насильственной депортации азербайджанцев на протяжении различных периодов в XX веке.

Далее. Рубин, словно попугай, продолжает повторять армянский дискурс о «нападении на Нагорный Карабах». Но Карабах был признан территорией Азербайджана всеми государствами мира, в том числе и США. И даже Армения за всё время конфликта не рискнула «признать независимость НКР». В таком случае как Азербайджан мог напасть на… Азербайджан? Невозможность этого понятна каждому школьнику, а вот американский «аналитик» таких простых вещей понять не способен.

Опять же — о «блокаде и этнической чистке». Не надо иметь много ума, чтобы элементарно просмотреть фото- и видеоматериалы добровольного исхода армян из Карабаха и убедиться в лживости утверждений Рубина. Но ему это не нужно: когда говорят деньги — совесть молчит.

Ну и о коррупции, о которой взахлёб говорит американец. Если он позабыл, то напомним ему его же недавнее позорное прошлое.

Выяснилось, что ещё в 2006 году Майкл Рубин занимался распространением рекламных статей, которые готовились по заказу Пентагона и публиковались в различных СМИ, сообщал The New York Times. Издание написало, что через Рубина деньги шли в иракские газеты за то, чтобы они положительно отзывались об американских солдатах. Кроме того, Рубин «засветился» в Саудовской Аравии, где он был замешан в скандале в связи с получением денег от местных миллионеров. За мзду он обрушился с обвинениями на организации Civil Rights See и Amnesty International.

Кроме того, в 2019 году он написал ряд статей в поддержку непризнанного государства Сомалиленд. Не бесплатно, конечно. Как видим, годы прошли, но продажная натура Рубина не изменилась.

И последнее. Горе-эксперт говорит о вероятности войны между Арменией и Азербайджаном, в то время как сам Никол Пашинян неоднократно заявлял, что никакой войны не будет. Понятно, что не нужна она и Азербайджану. Но Рубин своими провокационными высказываниями не только старается казаться большим армянином, чем Пашинян, но и подначивает Ереван к действиям. Только думается, все потуги рубинов, шиффов, затулиных и других — абсолютно напрасны. Армяне на это не поведутся, ну а если совершат безумие — «Железный кулак» размозжит им голову. На этот раз окончательно…