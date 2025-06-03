Первая международная встреча учёных и экспертов ООН, специализирующихся на вопросах деколонизации — научная конференция «Имперское устройство: идеологии и реалии колониализма» прошла в Баку. Организатором конференции выступила Бакинская инициативная группа (БИГ). Известные исследователи из бывших и нынешних колоний Франции, международные юристы, дипломаты, аккредитованные в Азербайджане, депутаты и другие официальные лица приняли участие в работе конференции.

Последствия колониальной политики, дискриминационные практики, политические, экономические и культурные ограничения стали предметом обсуждения. Отдельное внимание уделили неоколониализму и попыткам лишить народы их национальной идентичности.

Аббас Аббасов, исполнительный директор БИГ, заявил журналистам: «Борьба с колониализмом направлена на создание справедливого и равноправного будущего. Благодаря конференциям, организованным нашей группой, мы доносим голос колонизированных территорий до мирового сообщества».

«В будущем мы намерены продолжать борьбу с колониализмом, работая в тесном сотрудничестве с экспертами и научными деятелями, работающими в ООН. За последние два года мы провели около 14 международных встреч по этой теме», — сказал Аббасов.

Член Постоянного форума ООН по делам лиц африканского происхождения Джун Кристин Мари Сомер отметила, что в рамках комитетов ООН проводится оценка готовности колониальных территорий к независимости: «На мой взгляд, многие территории уже готовы к независимости. Но из-за политики «постепенности» и сомнений в их способности — из-за размеров, экономики и прочего — им мешают двигаться дальше. Думаю наступило время, чтобы с этим покончить».

По словам Хишем Дауди, научного исследователя в области политологии в Университете Алжира, конференция помогает лучше понять идеологию, на которой строились колониальные системы.

«Любая форма современного колониализма, прямая или косвенная, должна быть устранена через международное право и сотрудничество. Колониализм — глобальная проблема, и её решение требует глобальных усилий», — отметил Дауди.

В свою очередь Лоренц Рудольф Гоншор, старший преподаватель Университета Южной части Тихого океана, добавил, что ООН уже сделала многое, но работу по деколонизации нужно продолжать: «Я во второй раз в Азербайджане. Такие конференции дают шанс обсуждать пути устранения системного неравенства и использовать уже существующие инструменты. Это безусловно позитивных процесс и меня радует быть частью всего этого».

Отметим, что во второй день визита участники прочтут лекции для преподавателей и студентов Университета АДА и Азербайджанского университета языков. Тема — «Колониальное мышление в современной международной политике».