ХАМАС передал посредникам ответ на предложение спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа о прекращении огня в Газе. Об этом говорится в заявлении, опубликованном 31 мая в Telegram-канале организации.

ХАМАС выразил готовность в рамках будущего соглашения освободить 10 живых израильских заложников и передать тела 18 погибших в обмен на освобождение оговоренного числа палестинских заключённых из израильских тюрем.

Однако, конкретные сроки возможного освобождения не уточняются.

В то же время ХАМАС требует прекратить огонь в Газе на постоянной основе, вывести оттуда подразделения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и обеспечить ввоз гуманитарной помощи.

На днях стало известно, что ХАМАС согласилось на предложение Уиткоффа по сектору Газа. Инициатива США подразумевает и создание профессионального комитета, который возьмет на себя управление делами Газы сразу после объявления соглашения. На следующий день Израиль подписал предложение Уиткоффа и президента США Дональда Трампа по прекращению огня в полуэксклаве.