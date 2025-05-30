Мы будем приветствовать возможное участие главы Белого дома Дональда Трампа в предстоящей встрече президентов Украины и России. Как сообщает unn.ua, об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на совместной пресс-конференции с турецким коллегой Хаканом Фиданом.

Он отметил, что одна из трех договоренностей, достигнутых на последней стамбульской встрече делегаций, касалась подготовки к встрече глав государств: «Безусловно, мы будем приветствовать проведение этой встречи в более широком формате, с участием президента США Дональда Трампа».