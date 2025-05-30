С приходом в Белый дом Дональда Трампа в отношениях между США и Азербайджаном произошел заметный сдвиг. Такое мнение в беседе с Minval.az выразила американский эксперт Ирина Цукерман.

«В течение десятилетий отношения между Азербайджаном и США развивались по сложной траектории, где сталкивались идеологические амбиции и реальные геополитические интересы. В 1990-х и 2000-х годах американская политика в отношении Азербайджана носила двойственный характер: с одной стороны, Вашингтон выступал за продвижение демократических реформ, усиление гражданских институтов и соблюдение прав человека, а с другой — не мог игнорировать стратегическую важность Азербайджана, как ключевого поставщика энергоносителей и геополитического игрока на стыке Европы и Азии. Администрации Клинтона, Буша и Обамы старались балансировать между этими двумя линиями, хотя далеко не всегда успешно», — сказала она.

С приходом Трампа в Белый дом, по мнению политолога, произошёл заметный сдвиг: «Трамп демонстративно отказался от идеологических претензий к своим партнёрам и сосредоточился на реалистичном подходе, где главным мерилом служат выгоды для США в сфере безопасности и энергетики. Если раньше вопросы демократии и прав человека в Азербайджане ставились хотя бы риторически, то теперь они фактически перестают быть предметом американских требований».

«Однако такой подход Трампа не лишён рисков, поскольку ослабляет моральные позиции США и уменьшает доверие местного гражданского общества к американской политике», — добавила эксперт.

Цукерман отметила, что в отличие от предшественников, которые пытались удерживать Азербайджан в рамках международных правовых норм и стандартов, администрация Трампа видит в нём прежде всего стратегического союзника в глобальном противостоянии с Россией и Ираном: «Это сдвигает американо-азербайджанские отношения в сторону прагматизма и военного сотрудничества, что отражает общий характер американской политики периода Трампа — акцент на большой игре и минимальное участие в мелких внутренних делах партнёров».

Говоря о сферах сотрудничества между США и Азербайджаном, она отметила, что лидирующие позиции тут занимают ключевые для обеих стран энергетика и безопасность.

«Южный газовый коридор, прокладывающий азербайджанский газ в Европу через Грузию и Турцию, становится символом не только экономического партнерства, но и стратегической инициативы по диверсификации европейских поставок. США поддерживают этот проект как инструмент уменьшения зависимости Европы от российского газа, что вписывается в глобальную стратегию ограничения влияния Кремля», — пояснила она.

С точки зрения безопасности, отметила политолог, Азербайджан усиливает свою военную мощь при помощи США, приобретая современное вооружение и технологии: «В частности, использование разведывательных беспилотников и систем ПВО значительно повышает боеспособность армии, что оказывает прямое влияние на ситуацию в Карабахе. Это сотрудничество позволяет США формировать баланс сил на Южном Кавказе, сдерживая как российское, так и иранское влияние».

«В текущей геополитической ситуации Азербайджан для администрации Трампа — это важнейший стратегический союзник, обладающий ключевым положением на перекрёстке Евроазиатских транспортных и энергетических коридоров. Для США Баку — это «золотой ключ» к Южному Кавказу, региону, где пересекаются интересы России, Турции и Ирана. Этот фактор придаёт особую значимость азербайджанскому руководству, которое может рассчитывать на широкую американскую поддержку», — сказала Цукерман.

Кроме того, по ее словам, стратегическая роль Азербайджана для США усиливается на фоне растущей конкуренции с Китаем и необходимостью удержания позиций в Евразии.

«В этой логике Трамп рассматривает Баку как важного регионального союзника, без которого сложно реализовать широкий замысел по противодействию геополитическим конкурентам», — добавила эксперт.

Комментируя роль Штатов в мирном процессе между Баку и Ереваном, политолог указала на то, что в нынешних условиях США занимают достаточно скромную и осторожную позицию.

«Администрация Трампа традиционно демонстрирует ограниченное вовлечение в региональные конфликты, отдавая предпочтение минимизации американских обязательств и сосредоточению на глобальных приоритетах. В результате роль США в мирном процессе скорее косвенная, а не активная», — считает она.

«Вашингтон не стремится вступать в открытое противостояние с Россией, которая традиционно сохраняет лидерство в регионе и воспринимает Южный Кавказ как сферу своих жизненных интересов. В период второго срока Трампа американская политика в отношении мирного процесса на Южном Кавказе остаётся инструментальной и ограниченной», — подчеркнула Цукерман.

Доктор юридических наук, доцент, старший преподаватель Гётеборгского университета (Швеция) Камал Макили-Алиев считает, что отношения Азербайджана и США отличаются сближением позиций сторон.

«Так было и в период первой каденции Дональда Трампа, и, вполне возможно, что мы будем это наблюдать и в нынешний период его президентства по тому, насколько стратегические интересы нынешней администрации совпадают с геополитической ориентацией Азербайджана. В отличие от команды Байдена, когда отношения с США были на очень слабом уровне, думаю, тут мы увидим картину восстановления в какой-то мере», — считает эксперт.

По его словам, все зависит от того, насколько у президента США будет возможность иметь хоть какой-то импульс относительно геополитики на Южном Кавказе.

«Администрация США сегодня занята огромным количеством других стратегических проблем. Это не потому, что Азербайджан не представляет особого интереса, а он не представляет такого же интереса, что и первичные задачи, а это для США сейчас — торговые отношения со всем миром, вопрос Китая, российско-украинского конфликта и конфликта на Ближнем Востоке.

Поэтому пока заниматься подпорченными во время Байдена отношениями с Азербайджаном Штаты не могут. Для этого должна каким-то образом стабилизироваться стратегическая ситуация для США в целом», — отметил политолог.

В отношениях с Азербайджаном, считает Макили-Алиев, для США важен момент обеспечения региональной безопасности, «связка Азербайджана с Турцией как стратегического партнера США по НАТО, связка с безопасностью в Каспийском бассейне по удаленности с Центральной Азией, которая дальше подключается к евразийским регионам, соединяется с Пакистаном, Афганистаном и Индией, а также значимость Азербайджана как важного пункта на перекрестке транспортных маршрутов».

«Баку в последнее время особо четко стал понимать свою важность с точки зрения своего географического положения и начал получать неплохие дивиденды от этого. Подтверждением тому становится интерес, который проявляют крупные и значимые государства к региону и Азербайджану – Израиль, Иран, Турция, Китай», — добавил он.

Что касается США, то они, отметил политолог, всегда были заинтересованы в сотрудничестве с Азербайджаном, особенно по вопросам безопасности и энергетики: «Какими бы сложными сегодня не были отношения между США и ЕС, вопрос энергетической безопасности Евросоюза очень важен для США, а также момент влияния России и Китая, поэтому это станет одной из точек соприкосновения в отношениях Баку и Вашингтона».

«Также в повестке Трампа содержатся взаимовыгодные торговые отношения. Если для каких-то стран это стало шоком и потрясением, то для Азербайджана — возможность увеличить торговый оборот с США», — добавил он.

Кроме того, указал эксперт, есть возможность структурировать и перезапустить процессы в сфере культуры и образования так, чтобы не возникло никаких опасений с точки зрения политического влияния: «Трамп этому моменту уделяет особое внимание».

По мнению собеседника, США рассматривают Азербайджан как центральное государство Южного Кавказа: «Это означает, что во всех вопросах, связанных с Южным Кавказом, прежде всего США будут делать ставку на Азербайджан, тем более в ситуации, когда отношения с Грузией находятся не на том уровне, на котором они были еще примерно 15 лет назад».

«Этот момент уже основывается не на идеологической синхронизации, а на прагматическом подходе к международным отношениям между государствами. В условиях, когда Америка становится центром внимания, Азербайджан будет занимать первейшее значение.

Есть и другая сторона медали – то, что Южный Кавказ сам по себе не находится на первой линии стратегических целей и задач США. Это, к сожалению, тот процесс, который начался еще при Обаме и с 2010 года он продолжается. И пока Вашингтон не восстановил регион в своих приоритетах. Но это не означает, что США абсолютно не занимаются этим регионом и не будут уделять ему никакого внимания. Для команды Трампа Азербайджан будет занимать центральное место.

Скатывания к плохим отношениям не случится, тем более в условиях, когда Баку учитывается как связка с тюркским миром, как государство постсоветского пространства, способное проводить независимую политику, а также установившее стратегические отношения по всем географическим направлениям», — заключил Макили-Алиев.