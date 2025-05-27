Президент Страсбургской соборной мечети Саид Аалла заявил, что исламофобия во Франции в последние годы достигла тревожных масштабов.

Об этом он сказал на панельной сессии в рамках проходящей в Баку международной научной конференции на тему «Исламофобия: разоблачение предрассудков, разрушение стигм».

По его словам, агрессия против мусульман стала риторикой правых сил во Франции:

«Политики тоже не остались в стороне, и демонстрировали агрессию под видом свободы слова. Во время президентских выборов 2017 года во Франции слово «сепаратизм» вошло в лексикон правых партий. Тем самым начался новый этап».

Аалла отметил, что к мусульманам постоянно относятся с подозрениями: «Во Франции принят закон против сепаратизма в школах. Детям запрещено носить чадру в колледжах и лицеях, родителям, которые забирают их, также запрещено носить хиджаб. В некоторые места вход мусульманам запрещен. После 11 сентября во Франции участились случаи агрессии по отношению к мусульманам».

Он также отметил, что исламофобия теперь выражается не только в выступлениях ряда политических деятелей, но и распространяется средствами массовой информации с широкой аудиторией. Эти СМИ уделяют большое внимание распространению враждебной риторики, направленной против мусульман, под видом «свободы слова».