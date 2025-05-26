Религиозная дискриминация подрывает социальное благополучие, демократию и международную стабильность. Об этом заявили участники международной конференции «Исламофобия: разоблачение предвзятости и разрушение стигм», проходящей в Баку.

Выступая на панельной дискуссии, директор департамента по правовым вопросам и международным стандартам ИСЕСКО Мохаммед Хеди Шили обратил внимание на тревожные тенденции в мире. По его словам, в некоторых европейских странах принимаются законы с антимусульманским подходом, а масштабы исламофобии продолжают расти.

«Сегодня 39% мусульман сталкиваются с дискриминацией на руководящих должностях. 35% — в вопросах аренды и жилья, этот показатель вырос на 22%. 45% мусульманок подверглись дискриминации на рабочих местах за ношение хиджаба. Возникает важный вопрос: разве существующие правовые механизмы не могут предотвратить эти явления?» — подчеркнул Шили.

О росте угроз на разных уровнях говорил и генеральный директор Исследовательского центра исламской истории, искусства и культуры IRCICA Махмуд Эрол Кылыч. Он выступил на панельной дискуссии «Ненависть к мусульманам в политике: правовые рамки и инновационная стратегия».

«Во всём мире наблюдается рост проявлений исламофобии, хотя в разных регионах — с разной интенсивностью. Мы фиксируем многочисленные случаи агрессивной риторики, дискриминации и даже насилия в отношении людей мусульманской идентичности. В СМИ продолжают распространяться оскорбительные высказывания против ислама и его святынь», — отметил он.

По словам Кылыча, исламофобия сегодня — это не просто предвзятость, а политико-идеологическое явление, которым активно манипулируют в периоды нестабильности: во время экономических кризисов, избирательных кампаний, роста миграции и террористических угроз.

«Мы видим, как мусульмане в обществах, где они в меньшинстве, сталкиваются с системным притеснением. Были случаи сожжения Корана, акты вандализма в отношении мечетей и других святынь. Для предотвращения подобных действий необходимы международные усилия, сотрудничество и конкретные меры», — заявил глава IRCICA.

Он добавил, что Центр активно работает над просвещением об исламе и мусульманах, а также развитием межкультурного диалога: «Мы проводим конференции, фестивали, мастер-классы в разных странах и стремимся к взаимному обучению и разрушению стереотипов».

Таким образом, участники конференции подчеркнули необходимость объединения усилий государств, международных организаций и гражданских обществ для борьбы с исламофобией как с угрозой глобального масштаба.