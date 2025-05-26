Ракетный удар, нанесённый РФ по Украине в минувшие выходные, многие эксперты сочли беспрецедентным. Россия нанесла комбинированный удар с применением 367 ракет и БПЛА, указывается в сообщении Воздушных сил ВСУ.

Уточняется, что Воздушные силы Украины сбили 45 крылатых ракет и 266 БПЛА. В результате атаки в Киевской, Николаевской, Житомирской и Хмельницкой областях есть погибшие и раненые, в том числе дети. Известно о более 10 погибших и более 30 раненых. Основной удар, по мнению экспертов, на которых ссылается, в частности, DW, пришёлся на Киев. В ночь на 26 мая последовала новая атака — 350 дронов и ракет. И как всегда, российские ракеты били вовсе не по военным объектам, а по жилым кварталам — тактика, хорошо знакомая нам по действиям армянских агрессоров во время 44-дневной войны.

Ракетные удары, в том числе, вернее, прежде всего по гражданской инфраструктуре, были неотъемлемой частью российской тактики с самого начала вторжения в Украину. Однако на сей раз российские ракетные удары имеют уже другое политическое прочтение. Столь масштабная атака была совершена уже после переговоров в Стамбуле, где вроде бы обсуждалось долгосрочное прекращение огня. Причём вряд ли имеет смысл напоминать, что эти переговоры — результат инициативы президента США Дональда Трампа, который обещал прекратить войну между Россией и Украиной.

Но теперь Россия разбомбила не только жилые кварталы Киева — под ракетными ударами оказалась американская дипломатия. На это, не особо щадя самолюбие заокеанских союзников, уже обратил внимание министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль. Он прямо назвал недавнюю ракетную атаку России на Киев «оскорблением Трампа», подчеркнув, что переизбранный президент США прилагал усилия к организации переговоров с Владимиром Путиным, однако Москва ответила массированным ударом.

В США звучат весьма жёсткие оценки. Спецпредставитель переизбранного президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог заявил: «Беспорядочное убийство женщин и детей ночью в их домах является явным нарушением Женевских мирных протоколов 1977 года, призванных защищать невинных. Эти нападения позорны. Прекратите убийства. Прекратите огонь немедленно».

Дональд Трамп, хотя и возлагает по-прежнему ответственность за начало войны на Байдена и отпускает шпильки в адрес Зеленского, уже заявляет в своей социальной сети Truth Social: «У меня всегда были очень хорошие отношения с Владимиром Путиным из России, но с ним что-то случилось. Он абсолютно СПЯТИЛ! Он бессмысленно убивает множество людей, и я говорю не только о солдатах. Ракеты и дроны запускаются по городам Украины без всякой причины». Более того, президент США не исключил и ужесточение санкций против России.

При этом беспроигрышного варианта у Вашингтона тоже нет. Продолжать прежнюю посредническую политику после ракетных ударов по Киеву и другим городам Украины уже как-то не с руки. Признать провал своей самой громкой политической инициативы — не с руки тем более, особенно после того, как с первого дня вступления Трампа в должность его противники предупреждали, что мирные переговоры с Путиным без военного успеха Украины — не лучшая идея.

Американская дипломатия действительно оказалась в весьма непростой ситуации. В Вашингтоне инициировали переговоры с Москвой вовсе не потому, что «Белый дом захватили агенты Кремля». Шанс на быструю победу Украины был упущен ещё в 2023–2024 годах из-за нерешительности тогдашних западных лидеров, и прежде всего Джо Байдена, которые тряслись над каждым патроном, отправляемым Украине. В результате, как полагают многие эксперты, мир получил конфликт, в котором уже ни одна из сторон не может победить и который во всех смыслах обходится слишком дорого. Именно поэтому в США и было принято решение искать выход за столом переговоров. Но, как теперь показывают события, к реальному миру Москва оказалась не готова. Здесь по-прежнему устраивают планы «дозахвата» четырёх областей Украины, заговаривают о «буферной зоне» и т. д. Да и, честно говоря, с самого начала украинской войны в Москве не скрывали своих целей: Кремлю нужна была вся территория Украины. Это уже потом, когда «Киев за три дня» и «парад на Крещатике» безнадёжно провалились, появились планы «прорубать коридор» к Приднестровью вдоль Чёрного моря, захватывать четыре области, потом устанавливать «буферную зону» и т. д. Но главное остаётся неизменным: в России по-прежнему рассчитывают достичь таких успехов на поле боя, чтобы принудить Украину к фактической капитуляции.

Но весь вопрос в том, что ресурсов на быструю и эффектную победу нет и у России. Да, Кремлю в определённом смысле удалось оправиться от шока, перестроить промышленность на военный лад, заполучить дроны у Ирана и ракеты — у Северной Кореи, но перейти в эффектное наступление всё равно не получается. Многие эксперты полагают, что Россия попытается провести наступательную кампанию летом нынешнего года, но насколько эти выкладки оправдаются — вопрос открытый.

Наконец, давно известно и другое: столь масштабные удары по гражданским кварталам городов наносятся в то время, когда ситуация на фронте не ахти. Армения била ракетами по Гяндже уже после того, как армянской армии «сломали хребет». Германия обстреливала Лондон ракетами ФАУ-2 уже после того, как стало понятно, что Берлин проигрывает войну. И нынешнее возвращение России к тактике масштабных ракетных ударов тоже даёт информацию к размышлению о реальном положении дел на фронте, где Украина, несмотря ни на что, не сдаётся.