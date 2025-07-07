Глава офиса президента Украины Андрей Ермак и глава миссии Украины при НАТО Алена Гетманчук заявили в статье для The Hill, что, несмотря на отсутствие формального членства, Украина уже реализует стратегическую концепцию Североатлантического альянса по нейтрализации России.

«Даже не являясь членом НАТО и не привлекая к этому войска НАТО, Украина уже давно самостоятельно реализует Стратегическую концепцию НАТО по нейтрализации России как “наиболее существенной и прямой угрозы” безопасности союзников», — говорится в публикации.

Авторы подчёркивают, что «адаптация НАТО» к новой евроатлантической реальности продолжается, и Европа должна взять на себя большую ответственность и укрепить собственный оборонный потенциал. Включение Украины в этот процесс, по их мнению, «упростит и ускорит» трансформацию Альянса, поскольку страна уже «закалена» войной.