Баку в очередной раз проявил твёрдость и отстоял свою справедливую позицию, доказав, что не только умеет терпеливо ждать, но и продавливать свои интересы там, где этого требует закон и принципы правосудия. Так, исполнение судебного решения в отношении преступника, совершившего теракт против посольства Азербайджана в Иране, является как раз примером фундаментальности и политической несгибаемости Баку. Стоическое следование незыблемым устоям и проявление крепости духа привели к тому, что руководство Азербайджана получило желаемый результат и восстановило справедливость.

Помнится, что практически сразу после трагического инцидента президент Азербайджана Ильхам Алиев дал указание приостановить деятельность посольства и отозвать азербайджанских дипломатов. Лидер чётко озвучил принципиальную позицию Азербайджана по данному вопросу — преступник должен быть привлечён к ответственности и не получить шанса избежать наказания.

Реализация этого решения доказывает решительную поддержку со стороны государства каждого гражданина Азербайджана вне зависимости от того, где он находится.

Восстановление территориальной целостности и прекращение 30-летней армянской оккупации, возрождение освобождённых земель, возвращение граждан в родные края, а также в целом защита интересов государства и народа на всех уровнях и со всех международных трибун, когда мировое сообщество вынужденно признаёт правоту Азербайджана, — итог выверенной и непреклонной позиции Баку, когда день за днём по крупицам куется победа и военная, и политическая.

Что касается наказания, которое понёс террорист, атаковавший азербайджанское посольство, то тут стоит отметить некоторое потепление в отношениях между Азербайджаном и Ираном, которое как раз и принесло свои плоды. Сближение, которое наступило в азербайджано-иранских отношениях, в частности, нарастающая позитивная динамика после визита президента Масуда Пезешкиана в Баку, сыграли немалую роль в этом. Кроме того, стоит отметить, что ни разу Баку не становился инициатором напряжённости, не искал поводов для разногласий, а наоборот, сглаживал, выступал с позиции мира и добрососедства. При этом, когда противная сторона демонстрирует отсутствие конструктивизма, Баку не идёт на открытую конфронтацию, а спокойно выжидает, когда визави сам придёт к нужным выводам, взвесив все «за» и «против». Так случилось и с Тегераном. Никто не стал его гладить против шерсти. Хочется верить, что эта положительная динамика сохранится.

В беседе с Minval.az политолог, депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков отметил, что приведение в Иране в исполнение приговора суда в отношении совершившего вооружённое нападение на посольство Азербайджана в Тегеране отобьёт у других желание повторить подобное в будущем.

«Поскольку в Азербайджане смертная казнь отменена, то за подобное деяние преступник получил бы пожизненный срок. Но в Иране смертную казнь применяют в отношении несопоставимо меньших по масштабу преступлений — ежегодно несколько тысяч людей казнят за то, что какие-то молодые люди участвовали в митингах, протестах или были их организаторами, например. В Иране вешали молодых людей, которые не совершили в отношении других лиц действий, связанных с нанесением вреда здоровью или угрозой жизни.

Здесь же человек с автоматом ворвался в здание посольства, убил охранника. В силу того, что определённые влиятельные круги в Иране покровительствовали ему, этого человека хотели вывести из-под наказания, объявляли сумасшедшим и т. д. Но он не был сумасшедшим одиночкой — его вели, пытались прикрыть. В этом смысле для Азербайджана было чрезвычайно важным принятие решения в полном соответствии с иранским законодательством», — сказал эксперт.

По словам политолога, это не вопрос особой жестокости со стороны Азербайджана, а гарантия того, что в следующий раз, «если кто-то решит привлечь людей к подобного рода действиям, то он должен увидеть печальную судьбу лиц, совершивших такие преступления».

«Поэтому я думаю, что одна из проблем, которая оставалась в азербайджано-иранских отношениях, нашла своё решение. Конечно же, любая смерть в этом смысле никого не радует, но то, что преступник должен понести наказание по всей строгости закона, считаю справедливым», — отметил Мусабеков.

Кроме того, собеседник коснулся темы сближения позиций сторон после устранения напряжённости, а также вынужденного согласия со стороны Тегерана относительно сложившейся реальности в регионе на фоне взаимных визитов официальных лиц и заявлений о новом этапе развития связей между Баку и Тегераном.

«Когда речь идёт о крупных державах, к каковым относится и Иран, лучше применять понятие не «смирился», а «принял» реальность. А реальность заключается в том, что Азербайджан на Южном Кавказе является самой мощной страной не только в демографическом отношении и по экономическому весу, но и с точки зрения самой эффективной дипломатии и сильнейших Вооружённых сил».

«Думаю, иранское руководство осознало эту реальность и рационально с ней считается теперь», — добавил он.

По словам эксперта, региональные перемены сопряжены с возвышением Азербайджана, что в Тегеране адекватно оценили.

«Иран провалился на Ближнем Востоке: его прокси — ХАМАС, хуситы, «Хезболла», сирийский режим, — в которые Тегеран закачивал на протяжении десятилетий миллиарды долларов, рухнули. Это, безусловно, катастрофически обвалило ближневосточные позиции Ирана. Если раньше в Тегеране вынашивали замыслы расширения сфер своего влияния, сейчас иранский режим больше озабочен тем, чтобы хотя бы крохи своего влияния где-то сохранить и, самое главное, ушёл в глухую оборону, чтобы волна поражения не перекинулась на собственно Иран и не накрыла бы муллократический режим, который там сейчас продолжает правление», — отметил Мусабеков.

Говоря о переговорах по ядерной программе Ирана, эксперт указал на то, что «иранские властители очень умерили свои прежние амбиции»: «Конечно же, мы все хотели бы, чтобы переговоры, которые ведутся с США, привели к тому, чтобы конфликтная ситуация по ядерной программе Ирана была бы разрешена мирно».

Отвечая на вопрос о том, стоит ли Баку сохранять осторожность в отношениях с Тегераном, политолог сказал: «Осторожность, осмотрительность с любой крупной державой не будет лишней. Азербайджан как раз такую осмотрительность проявляет. Это не имеет ничего общего с трусостью или готовностью прогибаться под любым давлением. Азербайджан продемонстрировал, что он спокойно отражает давление и более ресурсных держав. Ни Вашингтон, ни Москва, ни Брюссель не в состоянии продавливать собственные пожелания и интересы».

«Понятно, что и Тегеран с подобной позицией Баку вынужден считаться. Азербайджанская линия заключается в выстраивании добрососедских, взаимовыгодных отношений, но непринятии никакого диктата и давления, когда это противоречит интересам Азербайджана», — добавил эксперт.

По словам политолога, Азербайджан выстраивает отношения с Ираном, исходя из реалий, которые существуют в этой стране, и того правительства, которое сегодня управляет Ираном.

«Пытаться играть на каких-то внутриполитических противоречиях или процессах в Иране — не самый хороший выбор, потому что ошибка при подобного рода вмешательствах чревата ухудшением двусторонних межгосударственных отношений. Азербайджан выстраивает официальные отношения с властями Ирана. То, что СМИ и аналитики высказывают мнения и предпочтения — это одно, а официальная позиция прежде всего исходит из того, что стороны не вмешиваются во внутриполитическую жизнь друг друга. Полагаю, что такая линия поведения Баку и Тегерана самым лучшим образом может отразиться на перспективах наших межгосударственных отношений», — заключил Мусабеков.