РК, наконец, выходит из состояния «летаргического сна» и начинает реагировать на разгул у себя неправительственных организаций, финансируемых из-за рубежа, продвигающих в республике «идеологически чуждые ценности» — ЛГБТ, радикальный феминизм, прочее, — и «подрывающих национальную стабильность»: создана рабочая группа по разработке закона об НПО.

Понадобился разгон президентом Трампом Агентства США по международному развитию (USAID) и вообще его скепсис в отношении неправительственного сектора, чтобы в Казахстане, в котором Агентство пустило особо глубокие корни, власти решили пересмотреть деятельность финансируемых из-за рубежа НПО и «расшифровать» их цели и задачи.

Как заявил премьер-министр РК Олжас Бектенов, в ответ на депутатский запрос в стране создана рабочая группа по разработке законодательства о неправительственных организациях. Он пообещал, что при этом будут учтены вопросы, отраженные в запросе, а в проекте нового Налогового кодекса — обязанности юридических лиц при получении, расходовании денег или иного имущества от иностранных государств, международных и зарубежных организаций, иностранцев, лиц без гражданства.

Власти Казахстана еще в марте заявляли о своем намерении детально проанализировать деятельность USAID. В стране была запущена петиция с призывом закрыть представительство Агентства в РК. Акцент сделан именно на него – оно работает в республике с 1992 года, и ему принадлежит львиная доля в иностранном финансировании проектов в Казахстане (в 2023 – 2024 годах USAID выделил на реализуемые в стране программы $26,5 млн — медиа-сектор, гражданское общество, энергетика, иные). Но вопрос так и повис в воздухе – во всяком случае, на видимом уровне.

И в апреле президент Касым-Жомарт Токаев во время сессии Ассамблеи народов Казахстана высказался вполне определенно, — что «недавние разоблачения» выявили истинные цели некоторых зарубежных НПО – «это циничные, алчные организации, которым нет дела до Казахстана». Также, по его словам, всплыли и неприятные факты о некоторых казахстанцах, получавших от них гранты.

В парламенте Казахстана даже было предложено ввести в стране закон об иностранных агентах, усилении контроля за их финансовыми поступлениями и расходованием средств, особенно в случаях, когда речь идет об НПО, работающих в сферах СМИ, прав человека, демократии и гражданской активности.

И это понятно – без законодательства и его безукоснительного выполнения уследить за деятельностью неправительственного сектора – невозможно: в Казахстане, к примеру, работают 240 фондов и организаций, финансируемых из-за рубежа (70% из них – на деньги США). По мнению депутатов, на эти средства и происходит продвижение, в республике, идеологически чуждых ценностей (ЛГБТ, радикальный феминизм, субкультуры) и подрыв национальной стабильности.

Помимо разработки вышеуказанного законопроекта, парламентарии также настаивают на подготовке первой в истории страны Концепции внутренней политики, способной объединить общество и защитить государственные интересы от деструктивного влияния.

Словом, если прежде о вредоносности значительной части неправительственных организаций и фондов (особенно финансируемых из США) в стране не смели говорить во весь голос, то теперь Трамп, с приходом к власти, сам на них наехал, и «главным пострадавшим» стал USAID.

Так что отслеживать финансовые потоки из-за рубежа в законодательном порядке нынче не возбраняется. И до отмашки Трампа Азербайджан это сделал – без особого ажиотажа, твердо и последовательно. А вот в Грузии принятие закона о прозрачности иностранного финансирования стало еще одной надуманной причиной для нагнетания революционных событий и митинговой активности с целью свержения действующей власти – на эти самые «зеленые и еврики».

Что же до самого Казахстана, BES. мedia информирует, что министерство культуры и информации РК приступило к социологическому исследованию влияния ЛГБТ-контента на несовершеннолетних (можно подумать, что и прежде это не было более чем очевидно). И произошло это в ответ на депутатский запрос.

А при внешнеполитическом ведомстве страны созданы рабочие группы по взаимодействию с международными структурами (ООН, ОБСЕ, ЕС, USAID). Госорганам Казахстана предписано согласовывать совместные проекты. В случае нарушений НПО будут привлекать к ответственности – вплоть до уголовной.

После завершения исследования о влиянии ЛГБТ-контента на несовершеннолетних, министерство культуры обсудит его результаты с депутатами, общественными организациями и экспертами.

По информации заместителя премьер-министра Казахстана Ермека Кошербаева, в стране действует центр круглосуточного мониторинга соцсетей. Его целью называется выявление и блокировка контента, – включая порнографию и сцены насилия, – который может навредить детям. Выявлено более 7 тыс. нарушений (период времени не указан): Telegram – 3978; «ВКонтакте» – 2129; Instagram – 862; YouTube – 74; Facebook – 87; Mail – 27; TikTok – 15; «Одноклассники» – 7. Владельцам платформ направлено 339 писем и уведомлений с требованием удалить противоправный контент. В случае отказа материалы блокируются по решению суда.

Выше был упомянут закон об иностранных агентах – он действует в США аж с 1938 года; принят Китаем, Россией, Израилем, Великобританией, Францией, и т.д. Однако, когда речь идет о практике подобного законодательства в государствах постсоветского пространства и других «неправильных» странах (не исключая и пару-тройку европейских), «прогрессивный цивилизованный мир» встает на уши, «обличает», грозит разными карами и вешает на такие государства ярлыки тоталитарных и прочих из того же ряда. Словом, ситуация не нова – двойные стандарты объяли мир и продолжают душить его с своих тисках.

Между тем необходимость дифференциации гуманитарных и научных проектов без «двойного дна» от политических, нарушающих суверенитет той или иной страны, извращающих и стирающих национальные традиции, ценности; влияющих на морально-этические, религиозные и иные нормы – налицо.

В Казахстане это, конечно, прекрасно понимали, но, надо думать, опасались гнева «цивилизованных» — особенно, США. Однако Трамп подал хороший пример – можно сказать, «дал зеленый свет», развязав, в НПО-шном контексте, руки многим государствам – главное, тем, кто сам на это не решался без разрешения ЕС и США.

По крайней мере, пока Трамп у власти, Казахстан и иже с ним, «задумавшиеся», наконец, о том, откуда растут ноги у многих бед, «бить по темечку» не будут. Впрочем, эту манеру может оставить за собой Брюссель. Ну, а после, — кто знает?