Намерения тех, кто организует клеветническую кампанию, разоблачаются местными СМИ. Об этом заявил исполнительный директор азербайджанского Агентства по развитию медиа (MEDİA) Ахмед Исмаилов на церемонии открытия II форума «Общественные процессы в плоскости СМИ», организованного MEDİA.

«Именно благодаря современной организации деятельности в сфере медиа и коммуникаций в последние годы намерения сторон, ведущих клеветнические кампании против нашей страны, оперативно разоблачаются в местных СМИ, в обществе формируется сопротивление негативному информационному потоку — информационный иммунитет. Как призывала каждую медиаструктуру быть объективными и беспристрастными первый вице-президент Мехрибан Алиева, пресса должна ставить интересы своего народа и государства выше всего и пропагандировать в обществе принципы милосердия и справедливости», — сказал он.