Визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Баку, который состоится 7 мая, невероятно важен, потому что война в Израиле еще продолжается, но несмотря на это, премьер-министр нашел время и возможность поехать с таким продолжительным визитом в Азербайджана. Израильская пресса считает этот визит крайне важным и необходимым. Так в интервью Minval.az заявил израильский журналист, историк и политолог Михаил Бородкин.

— Визит беспрецедентно долгий, за это время можно обсудить много вопросов, провести сразу несколько важных, судьбоносных встреч, что, как мы полагаем, намеревается сделать Нетаньяху. Что произойдет в ходе этого визита, какие главные задачи поставлены перед премьером Нетаньяху, чтобы избежать нависших над Израилем угроз?

— Насколько мы можем судить, у визита есть две основные темы, помимо двусторонних отношений и укрепления стратегического партнерства, — это переговоры между Израилем и Турцией, снижение напряженности и нормализация отношений, которая происходит при посредничестве Азербайджана. То есть был уже раунд, когда в Баку встречались делегации Израиля и Турции, только не на высшем уровне, а на уровне чиновников, и на этом фоне в израильской прессе было много сообщений о том, что Азербайджан играет очень важную роль на этих переговорах. Потому что это посредник, которому доверяют обе стороны.

Есть надежда, что предстоящие переговоры завершатся успехом.

И вторая важная часть визита — это вопрос расширения Авраамовых соглашений, точнее, вопрос присоединения Азербайджана к этому большому договору, который, по сути, позволяет странам-участникам сотрудничать при поддержке США. То есть Америка всем своим весом становится на стороне участников договора — это позволит сблизиться с американцами, приведет к усилению американского влияния в Ближневосточном регионе (ведь Большой Ближний Восток включает и Южный Кавказ тоже).

Все это, естественно, нервирует Иран, президент которого недавно побывал в Баку, поэтому отношения между Израилем и Азербайджаном, с учетом иранской угрозы и его позиции, — вторая важнейшая тема этого визита. Особенно, если учесть, что происходит сейчас, на фоне переговоров Ирана с Америкой.

Визит этот невероятно важен, потому что Израиль не закончил войну,однако Биньямин Нетаньяху нашел время поехать с таким продолжительным визитом в Азербайджан.

— Вы обозначили два основных момента — это снятие напряженности между Израилем и Турцией и второй момент — это присоединение Азербайджана к Авраамовым соглашениям. Иными словами, речь идет от сближении Азербайджана с США. Развейте эту тему, пожалуйста.

— Мы знаем, что США до сих пор не отменили санкции в отношении Азербайджана и поправку Джексона-Вэника они еще не отменили (поправка 1974 года к Закону о торговле США, ограничивающая торговлю со странами, препятствующими эмиграции, а также нарушающими другие права человека).

Все это должно быть сделано в рамках этих соглашений. Недаром были письма от израильских раввинов и еврейских общин о том, что Азербайджан должен считаться союзником и надежным партнером, в том числе и Америки, потому что для Израиля он уже давно — надежный партнер, поэтому все эти ограничения нужно снять.

Второй момент: Азербайджан благодаря своим энергетическим ресурсам, своему географическому положению, безусловно, может играть роль ключевого элемента в энергетической безопасности Европы. И если создается такой масштабный союз с участием Азербайджана, Израиля Турции и ближневосточных арабских стран под американским патронажем, то млжно будет запустить все проекты энергетических структур, трубопроводов и так далее. Сделать странам-участникам соглашений будет намного лечге, нежели вне этого союза. То есть все это помогает общему процветанию и, таким образом, будет обеспечено устойчивое экономическое развитие как стран, которые входят в эти соглашения, так и для стран Европы, которые получат надежный источник энергоносителя.

— То есть Азербайджан поможет Израилю снять напряжение в отношениях с Турцией, а Израиль в ответ поможет Азербайджану сблизиться с США.

— Совершенно верно.

— Вчера израильский эксперт Михаил Финкель сказал о том, что в Израиле говорят, что ситуация настолько накалена, что даже нависла угроза разрыва дипломатических отношений между Израилем и Турцией.

— Я не думаю, что до этого дойдет. У Израиля с Турцией настоящие мирные отношения, это означает, что есть всякие политические события, которые ведут к возможным скандалам, после которых отзывают послов и так далее, уже было такое, но при этом торговый оборот между странами только рос. То есть он достигал 5 млрд долларов и продолжал расти все это время, несмотря на политическую напряженность. Сейчас мы видим, что, несмотря на напряженность, острую риторику президента Эрдогана в отношении Израиля, тем не менее трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан продолжает работать, по нему Израиль продолжает получать нефть, и никакой речи о том, что Турция может создать какие-то помехи Израилю, нет.

Я все-таки считаю, что благодаря вмешательству Азербайджана стороны смогут снять напряжение в отношениях — это будет сделать непросто, но это возможно. Потому что такой конфликт абсолютно противоречит интересам Израиля и Турции, никому это не нужно. Нужно найти какой-то компромисс и выход из этой ситуации. Естественно, здесь много вопросов, которые нужно будет обсудить, но нерешаемых проблем тут нет, я считаю.

— Михаил, есть еще два направления, которые, как нам кажется, будут обсуждаться в ходе этого визита, — это вопрос Ирана, вероятности конфликта на Ближнем Востоке с прямым участием Ирана. Как, по-вашему, в этом направлении будет развиваться ситуация?

— Сейчас иранская ситуация полностью зависит от того, как американская сторона будет вести себя на переговорах с Тегераном, все будет решаться там. Тут Израиль просто наблюдает, хотя, конечно, мы знаем, что израильское правительство настаивает на том, что у Ирана нужно отнять всю ядерную программу. Угроза со стороны иранского режима для Израиля и всего региона слишком высока, и поэтому, если не удается решить вопрос путем дипломатии, нужно применять силу.

И сейчас американцы считают, что им, возможно, удастся решить вопрос дипломатически путем. Там есть несколько вариантов развития этих событий. И Израиль, и соседние страны должны быть готовы к тому, как будут идти эти переговоры.

Самый неприемлемый для всех нас вариант — это то, что иранцы могут просто тянуть время, морочить голову американцам и в итоге доведут дело до того, что фактически станут ядерной державой. Тогда эти переговоры придется вести совершенно в другом формате, в другом ключе.

Другой вариант — это решительность Трампа, он дал два месяца на эти переговоры, и если они закончатся ничем, то есть, если за два месяца не будет выработан приемлемый компромисс, то США могут применить силу.

Но эту решительность нужно демонстрировать все время. Пока еще неизвестно, к чему все это приведет, потому что переговоры только начались. И пока видно, что иранцы тянут время и непонятно, насколько американцы настроены не тратить время на бесконечные переговоры…

Я не считаю, что Иран пойдет на настоящие уступки, это противоречит тому, что мы знаем про иранский режим. Для них иметь ядерное оружие — стратегическая задача. Они связывают это с выживаемостью своего режима, поэтому в отношении как раз Ирана и США я настроен довольно пессимистично. Только, если США надавят на Иран. Только один вариант давления эффективен — демонстрация того, что вот сегодня мы заканчиваем переговоры а завтра мы вас будем бомбить и подтягивать к региону авианосцы, перебрасывать самолеты. То есть всем свои видом демонстрировать реальную готовность к применению силы, в случае если Иран не пойдет на уступки.

— Михаил, безусловно, сближение Израиля и Турции поможет Тель-Авиву решить проблемы, связанные с Сирией. Все еще велика возможность возникновения противостояния Турции и Израиля в Сирии. Недавно как раз в Анталье президент Ильхам Алиев встречался с Ахмадом Хусейном аль-Шараа. Интересно, какие дивиденды получат участники этого процесса, в том числе Азербайджан?

— Стабильность Сирии играет очень важную роль для всего Ближнего Востока. Тут вопрос в том, насколько нынешние власти Сирии готовы на реальные меры по отношению к другим этническим и религиозным группам, которые проживают на территории этой страны. Если их интересы будут соблюдаться, то мы увидим стабильное государство — это будет в интересах всех. Там есть и природные ресурсы, потому что руководство Сирии обращалось к азербайджанским компаниям за помощью в разработке месторождений полезных ископаемых. Естественно, что механизм предотвращения столкновений между Израилем и Турцией на территории Сирии тоже важен. И если удастся добиться нормализации отношений между Израилем и Турцией, то в итоге это послужит только процветанию. Но это сложно, потому что Сирия — очень сложная страна все-таки.