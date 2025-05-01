Российские пранкеры Вован и Лексус созвонились с экс-президентом Грузии Саломе Зурабишвили. Они говорили от имени шахматиста Гарри Каспарова, уточняют «Известия». Во время разговора Зурабишвили пожаловалась на сокращение американской финансовой помощи. Она отметила, что среди пострадавших оказались грузинские региональные и центральные СМИ, а также профсоюзы.

По ее словам, в сложной ситуации и НПО, которые занимаются социальными проблемами. «Политические структуры готовились заранее, открыли счета в других странах, поэтому какие-то средства у них еще есть. А вот небольшие НПО, которые помогают инвалидам, матерям-одиночкам и другим уязвимым группам, остались без защиты», — отметила экс-президент. Зурабишвили также поведала о том, что европейцы обещали поддержать пострадавшие организации, но действуют очень медленно.

Пранкеры также спросили Зурабишвили по поводу ситуации в непризнанной Абхазии. Она заявила, что в Сухуме есть недовольные российской политикой, но отношение к Грузии при этом не улучшается. Зурабишвили считает, что Тбилиси следует четко сформулировать привлекательную для жителей Абхазии перспективу, и тогда успех возможен. «Антагонизм между нами остается, его еще предстоит преодолеть. Решением может стать общая интеграция в Европу», — говорится в ее заявлении.

Вован и Лексус намекнули, что Грузии следовало бы повторить опыт украинского майдана — поменять власть силой. Экс-президент данный вариант категорически отвергла. «У Украины другая территория и другие человеческие ресурсы. У нас маленькая страна, которая в своей недавней истории уже сталкивалась с трудностями. У нас не так много человеческих ресурсов, чтобы тратить их на такие сценарии», — заявила Зурабишвили.