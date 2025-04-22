Баку и Пекин расширяют горизонты сотрудничества. По приглашению председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина президент Азербайджана Ильхам Алиев совершит государственный визит в Китай с 22 по 24 апреля.

Ожидается, что в рамках поездки состоится подписание документа о безвизовом режиме между государствами.

В связи с предстоящим визитом Minval.az обратился за комментарием к политологу, главе Центра исследований Южного Кавказа Фархаду Мамедову.

Эксперт, отвечая на вопрос относительно вызовов и угроз, которые могли бы стать препятствием азербайджано-китайскому сотрудничеству с учетом происходящих геополитических процессов, в том числе давления новой американской администрации на Пекин, сказал:

«Взаимоотношения с Китаем в современный период в той или иной степени имеют геополитический окрас, от этого никто не может застраховаться. Однако еще в прошлом году Азербайджан подписал декларацию о стратегическом партнерстве с Китаем, подразумевающую широкий спектр вопросов, по которому запланирована реализация взаимовыгодного сотрудничества».

С другой стороны, отметил он, подходы к международным процессам у Китая совпадают с подходами Азербайджана по многим направлениям:

«Поэтому увязывать взаимоотношения с Китаем с нынешней геополитической конъюнктурой, с одной стороны, важно, но нельзя становиться заложниками этой геополитической конъюнктуры и не наращивать свои контакты с различными центрами силы как в западном направлении, так и в восточном».

Кроме того, Мамедов коснулся темы выхода Китая на регион Южного Кавказа через взаимодействие с Азербайджаном, а также открытия Зангезурского коридора как значимого шага в реализации планов по развитию проекта Срединного коридора.

«В прошлогодней декларации о стратегическом партнерстве было указано, что Китай поддерживает мирную повестку Азербайджана в регионе, что подразумевает создание новой транспортной инфраструктуры. Но мы должны понимать, что ныне существующая инфраструктура даже еще на треть не заполнена, поэтому о дальнейших перспективах говорить еще рано, особенно в контексте Срединного коридора или его расширения. Этот коридор уже существует, он проходит по территории государств Центральной Азии, а также Азербайджана, Грузии — эти страны являются наиболее предсказуемыми для Китая», — сказал политолог.

Мамедов уверен, что в рамках этого визита важно зафиксировать новые достижения:

«Чтобы китайские товары действительно в больших объемах достигали европейского рынка именно посредством Срединного коридора, который уже существует. А тема его расширения — вопрос будущего».