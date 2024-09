Азербайджан и ООН обсудили повестку текущего сотрудничества

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на «полях» 79-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке провел встречу с Верховным комиссаром ООН по правам человека Фолькером Тюрком.

Об этом говорится в публикации Министерства иностранных дел Азербайджана в соцсети «X».

На встрече стороны обсудили повестку дня текущего сотрудничества между Азербайджаном и ООН, стороны обменялись мнениями по вопросам прав человека, а также рассмотрели региональную ситуацию после конфликта.

On the sidelines of #UNGA79, Foreign Minister of the Republic of #Azerbaijan @Bayramov_Jeyhun met with @Volker_Turk, United Nations High Commissioner for Human Rights, and discussed the current agenda of cooperation between Azerbaijan and the UN in the field of human rights, as… pic.twitter.com/0mb8JmnF1Q

