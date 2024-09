Баку и Киев обсудили углубление отношений

Посол Азербайджана в Украине Сеймур Мардалиев встретился с министром защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Светланой Гринчук.

Об этом Сеймур Мардалиев написал на своей странице в соцсети X. Дипломат отметил, что обсудил с министром подготовку Азербайджана к COP-29.

Стороны обсудили также углубление двусторонних отношений.

Had a productive meeting with newly appointed Minister of Environmental Protection and Natural Resources of Ukraine Svitlana Grynchuk. Discussed 🇦🇿🇺🇦 collaboration in preparation to COP29 in Baku and perspectives for deepening bilateral ties. Agreed to continue our dialogue. pic.twitter.com/C03jfkuu7i

