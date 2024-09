Байрамов на заседании ДН в рамках сессии ГА ООН (фото)

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов принял участие в министерском заседании Движения неприсоединения (ДН) в рамках 79-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана.

Заседание было посвящено теме ««Защита гражданского населения во время вооруженных конфликтов: солидарность с палестинским народом»

On the sidelines of high-level week of #UNGA79, @Bayramov_Jeyhun, Minister of Foreign Affairs of #Azerbaijan 🇦🇿 attended and delivered remarks at NAM Ministerial Meeting organized by @NAM_Uganda under the theme of “Protecting the civilians during armed conflicts: Solidarity with… pic.twitter.com/Shd0P0rp7Y

— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) September 23, 2024