Хикмет Гаджиев и члены аккредитованного в Азербайджане дипкорпуса посещают Кяльбаджар (видео)

Сегодня начался визит руководящих лиц аккредитованных в Азербайджане посольств, международных организаций и военных атташе в Кяльбаджар.

Делегацию в поездке сопровождает помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, передает Report.

Делегация уже прибыла в в поселок Суговушан Агдеринского района. В поездке принимают участие более 60 дипломатов, включая 20 послов.

В рамках визита дипломаты и военные атташе получили возможность наглядно ознакомиться с проводимыми в Суговушане восстановительными и реконструкционными проектами. Гости посетили парк отдыха «Суговушан», где они были проинформированы о том, что этот населенный пункт стал одним из первых освобожденных от оккупации.

Делегация посетила ключевые объекты инфраструктуры, в том числе Суговушанское и Сарсангское водохранилища, а также гидроэлектростанцию «Юхары Вянг», которые играют важную роль в восстановлении экономики и энергоснабжения освобожденных территорий.

На своей странице в соцсети Х Хикмет Гаджиев поделился кадрами поездки.

«Выехав из Нафталана, который долгие годы находился на передовой линии фронта военной оккупации Армении, мы вместе с дипломатическим корпусом находимся на пути в Кяльбаджар. После антитеррористических мероприятий проезд в окруженный горами Кяльбаджар значительно улучшился через Агдеринский район. По пути мы посетим Сарсангское водохранилище, которое долгое время использовалось Арменией для гидротерроризма, а также недавно построенные жилые дома, промышленные и культурно-религиозные объекты, а также другие объекты, недавно открытые президентом Ильхамом Алиевым», – отметил Х.Гаджиев.

Он также коснулся трагедий, которые произошли в начале 90-х годов в Кяльбаджаре.

«Кяльбаджар был оккупирован в 1993 году в результате военного нападения с территории Армении. Этот акт военной агрессии определил государственную ответственность Армении как государства-агрессора, что привело к принятию резолюции 822 Совета Безопасности ООН. Почти в течение года до оккупации Кяльбаджар и его гражданское население находились в блокаде. Единственным выходом был крайне труднопроходимый Омарский перевал. Член армянской террористической организации АСАЛА Монте Мелконян организовал массовые убийства мирных жителей на дороге Кяльбаджарского туннеля, подобно геноциду в Ходжалы», – подчеркнул Х.Гаджиев.

Помощник президента напомнил, что во время оккупации и даже при выводе войск из Кяльбаджара гражданское имущество и культурные памятники в районе были разрушены и разграблены.

«Словно этого было недостаточно, Армения и ее сторонники в западных институтах, а также проплаченные лоббисты без стыда и малейшего чувства вины продолжают выдвигать безосновательные и абсурдные обвинения в адрес Азербайджана. Мы живем в лицемерном мире! Но «правда и справедливость гнется, но не ломается», – заключил Хикмет Гаджиев.

