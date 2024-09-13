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Главное Общество

В Баку доставлены два новых поезда метро

В Баку доставлены два новых поезда метро

В течение трех лет в бакинскому метрополитену должны быть поставлены 13 новых поездов (65 вагонов). Об этом сказал журналистам пресс-секретарь ЗАО «Бакинский метрополитен» Бахтияр Мамедов.

Ранее сообщалось о том, что в этом году бакинскому метрополитену будет поставлено большинство этих поездов, то есть, 7 составов.

«Два поезда уже доставлены в Баку, и в ближайшие дни общественность будет проинформирована об этом. Как правило, поезда поставляются попарно. Тестирование двух поездов начнется по завершении соответствующих процедур документирования. Об этом тоже общественность будет проинформирована», – отметил он.

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