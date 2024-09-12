Американский прецедент: сможет ли Баку остановить армянский терроризм?

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11 сентября в США поминали погибших в результате крупнейшего в истории этой страны, а возможно, и всего мира террористического акта. Напомним: 11 сентября 2001 года террористы из группировки «Аль-Каида», которую тогда возглавлял Усама бен Ладен, захватили четыре гражданских самолёта и использовали их в качестве «оружия тарана».

Два лайнера врезались в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Третий – в здание Пентагона. Ещё один авиалайнер разбился в штате Пенсильвания, и куда террористы собирались его направить, так и осталось неизвестным. В результате погибло почти 3000 человек. Большая часть – в рухнувших «башнях-близнецах» ВТЦ. Среди жертв атаки – граждане более 90 государств, включая братскую Турцию. Граждан Азербайджана среди них не оказалось, но в одном из самолётов находилась семья выходцев из Южного Азербайджана, включая трёхлетнего ребёнка.

Азербайджан одним из первых выразил соболезнования США, категорически осудив терроризм. У нашей страны к этому моменту уже был собственный горький опыт, включая взрывы в бакинском метро, устроенные подготовленными армянскими спецслужбами боевиками «Садвала».

Тогда, по горячим следам трагедии, казалось, что 11 сентября должно стать «водоразделом». Что мир получил слишком жестокое и красноречивое свидетельство того, насколько опасен терроризм.

Теперь, спустя 23 года после терактов 11 сентября, понятно: мир изменился, но не всё. Пересмотрены и ужесточены правила авиабезопасности. Захваченный террористами гражданский лайнер может быть сбит, если он угрожает густонаселённому городу или стратегическим объектам.

Однако с принципиальной позицией по поводу терроризма всё куда сложнее. И самый наглядный пример здесь – Армения.

Как раз накануне очередной годовщины 11 сентября появилась сенсационная новость: американский студент армянского происхождения Арам Брэнсон у себя в комнате общежития готовил взрывчатку. «Адская смесь» сработала – такие «неприятности» у террористов время от времени случаются. Возник пожар. Арам Брэнсон решил «делать ноги». В бостонском аэропорту Логан, там, где террористы 11 сентября садились на борт самолёта, багаж «студента-подрывника» показал следы взрывчатки. Тем не менее, ему и его семье позволили вылететь сначала во Францию, а оттуда – в Армению. Там он и находится, объявленный в США в розыск за терроризм. В США подозревают, что он готовил теракты против азербайджанцев, включая дипломатические представительства на американской территории. Напомним: атаки на азербайджанские посольства и консульства в ряде западных стран, включая США, произошли ещё летом 2020 г.

Нет никаких сведений о том, потребовали ли США от Армении выдать подозреваемого или хотя бы допросить его. Нет и никаких мер против партии «Дашнакцутюн», где террор официально считается допустимым методом борьбы – Арам Брэнсон присоединился к этой партии 11 ноября 2022 года, а при обыске в его комнате нашли футболку с надписью «11/11/22».

Наконец, не секрет, что многие армянские террористы 70-80-х годов переехали в Армению, где их чествуют как национальных героев. Террористам ставят памятники, их «подвиги» восхваляются. В Армении действует целая инфраструктура террора, включая идеологическую поддержку, такие организации, как VOMA, где готовят боевиков, и прикрытие со стороны спецслужб. В том, что эта инфраструктура не бездействует, мир убедился 19 сентября 2023 года, когда армянские диверсанты заложили мины на строящихся автодорогах в освобождённых азербайджанских землях. Именно в ответ на этот теракт Азербайджан начал антитеррористические рейды 19-20 сентября того же года, что привело к падению хунты. После того инцидента новых терактов не последовало, но инфраструктура террора в Армении осталась неприкосновенной, а её лидеры продолжают пользоваться поддержкой властей.

И со стороны мирового сообщества, включая США, никакой реакции.

Вы уверены, что принцип «террор неприемлем в принципе» должен выглядеть именно так?

Здесь можно было бы поставить точку и напомнить главный урок 11 сентября: террор нельзя считать «чужой проблемой». Если террористы существуют, они могут нанести удар в любой точке мира, даже там, где люди чувствуют себя в безопасности, и ударить очень больно.

Но есть ещё один итог 11 сентября. США и их союзники по НАТО начали военную операцию в Афганистане, где укрывался Усама бен Ладен. Тогдашнее правительство «Талибана» отказалось его выдать. Азербайджан оказывал логистическую поддержку и направил миротворцев в состав натовского контингента. Это создало прецедент антитеррористической операции за пределами страны.

Если Армения снова развяжет террористическую войну против Азербайджана, у нашей страны будут основания воспользоваться американским прецедентом и ввести войска на территорию Армении для уничтожения инфраструктуры террора.

И такая операция – в интересах не только Азербайджана. Террор угрожает всем.

Нурани