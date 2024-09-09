Россия – Абхазии: банкомат недоступен. Надолго ли? 

Москва ясно дала понять Сухуми, что российская халява для «независимой Апсны» практически закончилась, если последняя не сделает долгожданных «уважительных шагов» навстречу ее «кормушке». Долго ли придется ждать, и насколько сильно обнищает простой люд отколовшегося от Грузии региона – неизвестно. Пока есть понимание того, что абхазы заигрались со своей фантомной независимостью, и в любом случае выбирать им сейчас придется между российским пряником и кнутом, однако далеко не «через тернии к звездам». То есть усилия (вряд ли не деструктивные) – будут, а вот победа (над кем?) – едва ли.

Скандал в «благородном семействе»: Россия объявила о приостановке соцвыплат бюджетным работникам своей вотчины – отколовшейся от Грузии Абхазии. Для справки: черноморская Абхазия – частично признанное «государство» на Южном Кавказе со столицей в Сухуми, провозгласила «независимость» от Грузии в 1992 году. Москва признала независимость «республики» после российско-грузинской войны в августе 2008 года (как и независимость Южной Осетии). Следом то же сделали Никарагуа, Венесуэла, Науру и Сирия.

Далее о скандале: содержанка России также лишается осенью и зимой бесплатных поставок ей электроэнергии (в остальные сезоны осуществлялись по символической цене), которую она и без того покрывала через пень-колоду. Теперь оплата должна производиться по коммерческим ценам.

Таким образом, речь идет о полном обнищании педагогов, врачей, других бюджетных работников (исключим отсюда «элиты»), которые и при имевшемся финансировании далеко не благоденствовали. Утечка информации (в конце августа постаралась местная оппозиция) относительно взятия Россией тайм-аута произошла еще до его официального обнародования в сентябре.

Посредством СМИ и соцсетей оппоненты власти растиражировали «документ», в соответствии с которым «президент» Абхазии Аслан Бжания и заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак подписали «бумагу», в которой сказано, что Москва возобновит финансовую помощь Абхазии при следующих условиях: ратификации «республикой», не признанной Грузией и подавляющим большинством государств, двустороннего соглашения о признании и исполнении судебных и арбитражных решений по экономическим делам; обеспечения вступления в силу соглашения, разрешающего российским юридическим лицам реализовывать в Абхазии инвестиционные проекты; снятия ограничения с российских инвесторов на рынке коммерческой недвижимости.

Кроме того, Москва требует от Абхазии предоставить ей информацию о депутатах абхазского парламента и лидерах местной оппозиции, имеющих гражданство РФ (в «Стране души» его нет только у очень ленивых), «работающих» в ущерб интересам России и развитию ее отношений с Абхазией. Такая информация будто бы необходима Москве для лишения их российского гражданства. Бжания назвал пункт о лишении депутатов абхазского парламента гражданства РФ «фейковым».

Более того, обе палаты Федерального собрания России сводят к минимуму контакты с абхазскими депутатами из-за их «неконструктивной позиции» по выполнению обязательств перед российской стороной. Словом, период «поцелуев взасос» российских и абхазских законодателей, похоже, пришел к концу.

Прежде чем перейти к разборке российской-абхазских «полетов» и их истокам, приведем позицию тяжеловеса абхазской политики, нынешнего главы МИД «мандариновой республики», она же (без кавычек – жемчужина Черного моря) Сергея Шамба. По его словам, вышеупомянутого «документа» Абхазия по официальным каналам не получала, соответственно, «подлинным он считаться не может».

Между тем Шамба на брифинге в Сухуми подтвердил, что отношения Абхазии и России значительно изменились за последние годы, и что есть большая разница между тем, что происходило после признания «независимости республики» и тем, что имеет место сейчас. «Прежнего отношения России к Абхазии уже нет, и для этого мы все постарались. … Давайте сообща как-то исправлять отношения»,- сказал Шамба.

Он признал, что вопросы, обозначенные в тексте «документа», обнародованного оппозицией (частично), многократно обсуждались: «Речь шла о том, что невыполнение обязательств может повлечь санкции, которые уже начали осуществляться. … приостановлено финансирование по некоторым выплатам, они касаются врачей, учителей, силовых структур и прочего». Шамба полагает, что «Это, очевидно, первые шаги».

В интервью абхазскому телевидению вице-премьер, министр финансов частично признанной республики Владимир Делба подтвердил, что российская сторона ограничила финансовую помощь Абхазии из-за невыполнения условий программы гармонизации законодательств, и что Россия вправе ограничить или частично приостановить оказание финансовой помощи «союзнику».

Остается не вполне ясным, прекращается (или ограничивается) материально-техническое обеспечение органов внутренних дел – информация по этой статье расхода-дохода противоречивая. Но, надо думать, замораживание российского финансирования силовых структур и органов безопасности вряд ли распространится на «карательную операцию» Москвы, поскольку преступность в Абхазии традиционно зашкаливает, и нередко жертвами злоумышленников становятся сами россияне.

Такое понятие как «государственная безопасность Абхазии», то есть буферной для России зоны, в которой дислоцированы военные базы РФ, тоже не пустой звук для Москвы, так что эти два сегмента поддерживать материально для российской стороны – выгодно. В целом же чередование «кнута и пряника» – двух инструментов, весьма эффективных в руках России и не ее одной – дает, чаще всего, положительный результат. Только вот с Абхазией может произойти осечка.

И не зря секретарь ее Совбеза Рауль Лолуа подчеркивает необходимость укрепления отношений с Россией как «гаранта безопасности» Апсны. «Наша задача, говорит он, – обеспечить максимальное взаимодействие с Вооруженными силами, с Советом безопасности России, чтобы (все) видели: мы – надежные партнеры, и мы свои договоренности выполняем».

Он подчеркнул, что для Абхазии, подписавшей с РФ «большое количество соглашений в сфере безопасности, российские деньги, которые шли в Минобороны, МВД и СГБ, были существенными». Соответственно, есть обеспокоенность сокращением финансирования силовых структур. «Абхазское общество должно быть консолидировано в вопросах взаимоотношений Россией и двигаться с ней в одном направлении», – сказал Лолуа.

Кого боится Абхазия? В первую очередь, Грузии, как бы та не двинулась войной на отколовшуюся от нее автономию. Но, заметим, нынешняя грузинская власть не помышляет о силовом возвращении Абхазии и Южной Осетии, настаивая на мирной реинтеграции. То есть проявляет в этом смысле прагматизм и осторожность (рядом – Россия, «да и вообще…») в надежде, что «блудная дочь» когда-нибудь «одумается». А вот Шамба исключает такую возможность, заявляя, что одной из важнейших внешнеполитических задач Абхазии является «широкое международное признание».

«В достижении этой задачи, – сокрушается он, – мы видим давление, оказываемое со стороны США и Евросоюза. Поэтому мы стараемся налаживать контакты в тех регионах мира, где страны Запада не обладают значительным влиянием и не могут оказать прямого давления на те или иные страны». Если под «свободными странами» подразумевается Науру, то, как говорится, флаг им в руки: комичность ситуации понятна.

А трагичностью, в контексте России, для абхазской власти является то, что титульная нация Апсны терпеть не может «русских», равно как и грузин, изгнанных из «республики» в начале 90-х, хотя этнических абхазов в тогдашней автономии проживало – с натяжкой – всего 17% от общей численности населения. Сейчас – и того меньше, поскольку постоянное обитание в этой криминальной дыре, опасное и бесперспективное, их не устраивало, и они уехали – преимущественно в Россию.

Почему Абхазия не выполняет договоренности с РФ, причем, так упорно и на протяжении не одного десятилетия? Власть имущие не противились бы удовлетворению всех хотелок России, если бы не склонность абхазского общества к частой революционной смене власти.

Абхазская оппозиция и сейчас ищет любую возможность ее захвата, и любое расширение присутствия своей «кормилицы и поилицы» в «суверенной республике» рассматривает как посягательство на независимость; «русификацию», изменение демографического баланса (грузины, составлявшие некогда большинство населения, были, напомним, «благополучно» изгнаны из Апсны с некоторым «послаблением» на соседний с Грузией Гальский район). Но район этот – фактически бесправная резервация для горсточки грузин.

«Абхазия принадлежит абхазам и только им» – по такому пути шла изначально «Страна души», и многолетняя тяжба с ней России на почве не предоставления россиянам (в том числе – инвесторам) права на недвижимость тут же послужила бы причиной смести любую местную власть.

Но, скажем, власть захватила оппозиция, что не ново для «мандариновой республики», однако остается вопрос, как ей прожить без российской помощи? Если в селах как-то решат продовольственную программу (и только), то города этого точно не смогут сделать. А социальная сфера, здравоохранение, энергетика и т.д.? Все завязано на России в и без того разоренной Абхазии.

Достаточно привести некоторую цифирь. С момента признания «независимости» Абхазии в 2008 году, Россия, вплоть до середины прошлого года (более свежих данных нет), оказала Абхазии финансовую помощь на сумму 110 млрд рублей. Из них 30 млрд – это инвестиционная программа, так называемые бюджетные инвестиции. С участием российских инвесторов в Абхазии реализованы проекты более чем на 17 млрд рублей. На зарплаты бюджетников Апсны Россия потратила 40 млрд рублей, столько же – на пенсии, и т.д.

Рынков сбыта у Абхазии почти нет – если не считать российского, на который приходится 75% товарооборота «республики» (его общий объем официально не превышает 50 млрд рублей), причем, экспорт из России в Абхазию в 7 раз превышает экспорт из последней в РФ. И, кстати, таможенные пошлины на экспорт почти половины номенклатуры российских товаров, ввозимых в Абхазию, Москвой снижены. К тому же Абхазию не коснулось ограничение на ввоз российского топлива. Напомним также, что до 1 сентября Россия в осенне-зимний сезон бесплатно поставляла электроэнергию в Абхазию.

Что ж, абхазы не смущаются тем, что Россия для них – «дойная корова»: считают, что она обязана их содержать хотя бы потому, что на «абхазской земле» дислоцированы российские военные базы. То есть логика такая: хотите здесь присутствовать – кланяйтесь, расплачивайтесь и помалкивайте; вкладывайте в нас деньги, которые непременно растекутся по карманам местных «элит», и последние всегда могут «дать под зад русским» (что они частенько практикуют) – ведь отсутствие соответствующего законодательства позволяет это делать.

Да и вообще в Абхазии никакое законодательство не работает, в лучшем случае – избирательно. А россиян реализация инвестиционных проектов без права собственности, понятно, не устраивает.

Вот и нашла коса на камень. Россия психанула всерьез, и «последней каплей», переполнившей чашу ее терпения, стало не принятие абхазским парламентом (в очередной раз) так называемого закона об апартаментах. Суть его – в строительстве в восточной части Абхазии до 30 тыс. квартир и домов. То есть де-факто власти Апсны считают, что продажа этой недвижимости иностранцам помогла бы развитию местной экономики и пополнила государственный бюджет. Ну и Россия бы на какое-то время «успокоилась». Но тут снова встал вопрос «русификации и нарушения демографического баланса», и после летних акций протеста власти были вынуждены отозвать закон.

Россия (негласно) полна недоверия к абхазам еще и потому, что они не хотят объединения с ней, хотя Москва сама к этому вряд ли стремится. Но то, что вхождение Абхазии в состав РФ смеет не желать сам Сухуми, вызывает у нее подозрения в надежности «союзника».

Между тем «кто платит, тот и заказывает музыку», и Москва, вероятно, полна решимости дожать Абхазию недоплатами. Тут, естественно, возникает вопрос, а где Россия была раньше, и отчего так долго «запрягала» – по меньшей мере, лет 15. Это при том, что абхазское относительное благосостояние зависело, все эти годы, исключительно от нее.

Подобная проволочка объясняется геополитическими интересами России, не склонной «отдавать» Абхазию Грузии, лишаясь, таким образом, своей буферной зоны и – отчасти – присутствия на Черном море. А «Страна души» считает, что сколько бы она ни выкаблучивалась, Россия поостынет, и все вернется на круги своя: халявные деньги, «защита» от Грузии, полнейший криминальный разгул, прикрываемый «деликатным» отношением Москвы в сепаратистскому региону.

Но Абхазия может и просчитаться: Россия вполне способна заблокировать общую с ней границу, прекратить экспортно-импортные (в том числе, челночные) операции; российский туризм, приносящий абхазам все меньше денег, поскольку «республика» реально небезопасна для приезжих, сервис в ней отвратительный и уже довольно дорогостоящий, и вообще «русских» здесь не жалуют, надувают на каждом шагу, хоть и зависят от того, сколько денег они оставят на абхазских курортах (к слову сказать, с торчащими остовами разрушенных зданий, где хозяйничают сорняки, коровы и свиньи).

Но при этом интересы собственной безопасности и геополитику с абхазским акцентом Россия будет отстаивать. И особенно рьяно – сейчас, в условиях неизвестности – чем и как закончатся парламентские выборы в Грузии. То есть бдеть по границе она будет непременно и в любом случае.

Таким образом, на обдумывание «карательных мер» оскорбленной Москвы у Сухуми еще есть время – до полного прекращения финансирования и закрытия границ: «генеральная драка» – впереди.

Глава МИД Росси Сергей Лавров сделал успокоительно-предупреждающее заявление, в соответствии с которым сокращение российской финансовой помощи Абхазии еще не означает обострения в отношениях между сторонами. И для их приведения в прежнее состояние всего-то требуется ратификация имеющихся договоренностей.

Но пойдут ли на это власти Абхазии (Бжания, например, с большим трудом дорвался, наконец, до поста «президента» – готов ли он к собственному свержению?) Но, скажем, нынешнюю власть сметут, а как вести себя новой власти с Россией, дабы абхазы не протянули ноги в отсутствие российского финансирования, возможной блокады со стороны РФ, а также и при наличии «грузинской угрозы», которой сепаратисты стращают народ?

А народ этот, надо сказать, благополучно, хоть и без «благословления» остро-националистических кругов, приезжает на лечение в Грузию, причем – полностью бесплатное. И это в то время, когда сами грузины и проживающие на контролируемых Тбилиси территориях другие национальные меньшинства такой роскоши лишены.

Так что абхазы дважды халявничают – пользуясь своим «исключительным положением», обусловленным политическими соображениями.

Собственно, Абхазия, по большому счету, стала головной болью и Грузии, и России. Когда-то этот «кайф» для абхазов либо закончится, либо им придется «подчиниться» России, но и такое подчинение вряд ли будет долговечным.

Ситуация видится тупиковой для России, провальной для Абхазии, а в отдаленной перспективе (кто знает?) выигрышной для Грузии, однако в том только случае, если она не пойдет войной на «Страну души», а дождется, когда вода, наконец, доточит камень, и Абхазия попросится обратно – понятно, что под определенные «гарантии», и не только для Сухуми.

И тогда, то есть когда-нибудь, сепаратистских регионов на Южном Кавказе (после Карабаха) станет меньше. Ждем у моря погоды.

Ирина Джорбенадзе