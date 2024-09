Умер автор главной песни из «Титаника»

Автор текста песни My Heart Will Go On, которая стала главным саундтреком к фильму Джеймса Кэмерона «Титаник», Уилл Дженнингс умер в США на 81-м году жизни. Об этом сообщил журнал The Hollywood Reporter.

Американский поэт-песенник умер в своем доме в городе Тайлер (штат Техас), последние несколько лет он страдал от проблем со здоровьем.

Дженнингс дважды удостаивался премий «Оскар» и «Золотой глобус», трижды становился лауреатом «Грэмми». Он работал, в том числе с Уитни Хьюстон, Мэрайей Кэри, Джимми Баффетом, Родни Кроуэллом.