Смартфоны атакуют азербайджанцев: дети в зоне особого риска

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В 2023 году в Азербайджане наблюдался устойчивый рост атак на мобильные устройства. Их число достигло 720 тыс., и по сравнению с предыдущим годом количество выросло почти в пять раз, заявил Мушвиг Мамедов, официальный представитель «Лаборатории Касперского» в Азербайджане. Вредоносное ПО активно распространялось в составе модов для мессенджеров. К сожалению, ожидается, что число атак на мобильные устройства будет расти, а сами вредоносные программы станут более сложными. В связи с чем рекомендуется всем пользователям использовать надежное защитное решение на своих устройствах и по возможности пройти тренинги по киберграмотности, говорит он.

Подвержены угрозе кибератак все, особенно маленькие пользователи смартфонов. В преддверии нового учебного года «Лаборатории Касперского» советует родителям правильно настроить гаджет и рассказать про него, прежде чем вручать его ребенку. Особенно в том случае, если это его первый смартфон. В первую очередь следует убедиться в том, что ребёнок умеет делать базовые вещи на смартфоне: звонить, отправлять сообщения, подключаться к интернету, фотографировать и делиться геопозицией.

Немаловажно установить контроль времени использования. Чаще всего смартфон выступает для ребенка инструментом для развлечения и общения. Наиболее популярными приложениями на мобильных устройствах среди детей в Азербайджане в 2024 году стали YouTube, WhatsApp, TikTok и Instagram. Именно в этих приложениях они проводили больше всего времени. Нужно установить чёткие правила: сколько времени ребёнок может проводить с устройством. Маленький обладатель смартфона должен знать о важности отдыха от экранов и соблюдении баланса между цифровой и реальной жизнью.

Нужно установить базовые настройки безопасности. Это может быть пин-код, отпечаток пальца и другие способы разблокировки устройства. Заводя аккаунты в социальных сетях, ребенок должен знать о настройках конфиденциальности. Важно ограничить круг лиц, которые могут писать ему или видеть его страницы; рассказать почему стоит добавлять в друзья только тех, кого он знает в реальной жизни; активировать детский режим в тех приложениях, где это возможно (например, такая настройка доступна в видеохостинге YouTube).

Ребенок должен знать о том, какие угрозы встречаются в интернете и что нужно делать, чтобы избежать их. Помимо неподходящего контента, онлайн-груминга, кибербуллинга, ребёнка необходимо защитить от онлайн-мошенничества. В частности, очень распространён фишинг — когда злоумышленники пытаются обманным путём выведать личные данные. Для этого они могут рассылать фишинговые письма якобы от имени популярной компании или известного получателю человека, создавать поддельные сайты и приложения. На уловки мошенников попадаются даже взрослые, а дети ещё более доверчивые. Ребёнок должен понимать, что нельзя переходить по подозрительным ссылкам, в том числе из сообщений на электронной почте и в мессенджерах, вводить личную или платёжную информацию на сомнительных ресурсах, поддаваться на угрозы и попытки запугать. Также нужно остерегаться крайне щедрых акций и схем для «лёгкого заработка». Опасно публиковать много личных данных, например номер телефона или домашний адрес, делиться своей геолокацией. Всем этим могут воспользоваться злоумышленники. И самое важное — ребёнок должен понимать, что, если он столкнулся с какой-то проблемой, он всегда может обратиться за помощью к родителям.

При необходимости можно установить защитные решения, а также программу родительского контроля, которая поможет отслеживать активность ребёнка и защитить его от нежелательного контента.

Зарина Оруджалиева