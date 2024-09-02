Мировые СМИ пристально следили за ходом выборов в Азербайджане

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Внеочередные парламентские выборы, состоявшиеся 1 сентября на всей суверенной территории Азербайджана, находились в центре внимания международной прессы. Об этом сообщает «Азертадж».

Материалы о парламентских выборах в нашей стране подготовили турецкие СМИ – агентство «Анадолу», телерадиокомпания TRT, телеканал Haber Global, издания Milliyet, Cumhuriyyet, Son dakika, Haberler.com, Ensonhaber.com и многие другие.

В новостях, вышедших под заголовками «Президент Азербайджана и его супруга проголосовали на выборах в Милли Меджлис», «Президент Азербайджана Алиев проголосовал на выборах в Милли Меджлис», «Азербайджан в избирательном процессе: в Карабахе проходят выборы», «Председатель YSK Ахмет Енер: выборы в Азербайджане прошли организованно и прозрачно», «Азербайджан проводит выборы на всех своих землях спустя 30 лет», «Братская страна Азербайджан в избирательном процессе», подчеркивалось, что нынешние выборы организованы на всей территории нашей страны.

В статьях говорится, что Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева проголосовали в Баку.

Подчеркивается, что в освобожденных от армянской оккупации регионах Азербайджана созданы избирательные участки, благодаря чему парламентские выборы впервые за 30 лет прошли на всей территории Азербайджана.

Отмечается, что в выборах приняли участие большое количество наблюдателей от международных организаций, таких как Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека, Парламентская ассамблея ОБСЕ, Содружество Независимых Государств, Организация тюркских государств и Парламентская ассамблея тюркских государств. Организовано 125 избирательных округов, за места в парламенте борются 990 кандидатов. В Азербайджане в седьмой раз проводятся выборы по определению членов парламента.

Также приводится интервью средствам массовой информации братской страны председателя Высшей избирательной комиссии Турции (YSK) Ахмета Енера, который подчеркнул, что 1 сентября является знаменательным днем для демократии и истории Азербайджана: «Парламентские выборы впервые после Победы во Второй Карабахской войне, которая длилась 44 дня, проводятся на всех землях страны. Желаю, чтобы выборы принесли пользу народу Азербайджана и тюркскому миру. Мы видим, что выборы проходят организованно и прозрачно, наши азербайджанские братья придают этим выборам большое значение. Мы рады это видеть. Явка избирателей очень высокая».

Член Палаты лордов Великобритании Гурбан Хуссейн, наблюдавший за ходом голосования на избирательном участке в Шуше, также заявил изданию, что парламентские выборы прошли без противозаконных инцидентов.

Издание «Беларусь сегодня» узнало мнение главы миссии наблюдателей от СНГ Леонида Анфимова. Он отметил, что избиратели ответственно подошли к голосованию, хорошо знают, за кого будут голосовать, и подчеркнул, что это результат правильного проведения избирательного процесса.