Фархад Мамедов: Армения стремится стать форпостом Запада, вызывая раздражение у всех своих соседей

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Оплачиваемый правительством Армении лоббист, бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен выступил со статьей по теме дальнейшего взаимодействия Запада и Армении. Статья Расмуссена, которая широко разрекламирована в Армении, написана в офисе секретаря Совета безопасности страны Армена Григоряна и отражает основные ожидания военно-политического руководства Армении. Об этом в интервью Minval.az заявил политолог Фархад Мамедов.

– Судя по статье Расмуссена, Запад должен настоять на продолжении армяно-азербайджанского конфликта, когда он практически исчерпан. Такой вопрос: как на Западе планируют реализовать этот проект, ведь для этого необходимо вытеснить главных игроков региона и нейтрализовать союзников Азербайджана?

– Статья Расмуссена демонстрирует видение самой Армении, то есть это не какая-то эксклюзивная позиция стороннего наблюдателя, это позиция лоббиста интересов Армении. Так Армения оформляет свои ожидания от Америки, то бишь от Запада. И к сожалению, мы видим, что в системе безопасности Армения продолжает повторять ошибки своих предшественников, а именно – собирать в одну корзину все яйца, потому что уповает на Запад в реформировании своих вооруженных сил, европейском обеспечении системы вооружений, разведке, присутствии европейской миссии и так далее. Это влечет соответствующие обязательства перед Западом, которые Армения должна обеспечить и реализовать в регионе. Не всегда эти обязательства конструктивные, они противоречат интересам как стран региона, так и соседей. Наряду с этим, мы видим, что данные активности и те элементы, которые указаны в статье Расмуссена, не служат долгосрочному миру, а, наоборот, усиливают позицию Армении в конфронтации с Азербайджаном и Турцией. Наряду с этим, приводят к искрам во взаимоотношениях Армении с Россией и Ираном. Мы видели, как РФ с озабоченностью смотрит на развертывание европейской миссии и активность США, Иран уже высказался о том, что они с обеспокоенностью следят за военным присутствием США в регионе.

– Удастся ли Армении объединить страны ЕС против Азербайджана?

– В принципе, статья Расмуссена сквозит тем, что Запад должен консолидировать все свои ресурсы, политические, экономические, оборонные, для поддержки Армении, и против Азербайджана. Этот элемент вызывает, с одной стороны, недопонимание, с другой – сожаление, потому что он неконструктивен и нацелен на продолжение конфронтации.

Но мы видим, что есть открытый призыв к Германии. Мы должны понимать, что устами Расмуссена говорят сам Никол Пашинян и секретарь Совбеза Армен Григорян. Они желают видеть Германии в роли Франции и США, то есть это военное обеспечение, координация вооруженных сил и так далее. Армения сейчас склоняет к этому и Германию. Это формирование геополитической линии и, к сожалению, Армения стремится играть роль форпоста. Если раньше она была российским форпостом, то сейчас Армения стремится стать форпостом Запада, и формирует геополитическую линию. А геополитическая линия не бывает конструктивной, она всегда фронтированая, что-то между границей и фронтом. Поэтому эта конфронтация с соседями и это вызывает раздражение в Азербайджане, и в некоторой степени Грузия демонстрирует это раздражение. Сюда можно приплюсовать Иран и Россию.

Что касается объединения стран ЕС, то желание такое у армян есть, но этого достичь практически невозможно, потому как у Азербайджана в Евросоюзе есть надежные партнеры, которые могу блокировать данные антиазербайджанские инициативы. Правда, есть институт ЕС, в частности Европейский парламент, где этого достичь не удается, но в Еврокомиссии мы пока не видели каких-либо антиазербайджанских действий. Я думаю, в будущем мы сможем нивелировать данную угрозу на уровне Европейской комиссии.

– Следующий пункт статьи: усилить миссию ЕС и добиться перехода миссии на азербайджанскую сторону, означает создать эту самую конфликтную ситуацию, что Азербайджан терпеть не станет. Здесь, пожалуйста, детально распишите предполагаемый план действий Запада.

– Это была такая заветная мечта Армении и ЕС, чтобы европейская миссия действовала по обе стороны условной границы, однако в Праге было достигнуто соглашение о том, что в течение двух месяцев, до конца года, деятельность европейской миссии на территории будет определена договоренностью о партнерстве с азербайджанской стороны. И действительно это было, но потом ЕС не оправдал надежды Азербайджана, обманул, пролонгировал в одностороннем порядке деятельность миссии, расширив ее численность и функционал. А в нынешней статье Расмуссена мы видим, что они хотят еще больше укрепить миссию. Наряду с этим, Армения предоставила миссии дипломатический иммунитет, а это означает, что вместе с политическим, правовым иммунитетом в будущем предполагается и обеспечение физической безопасности, а это уже появление представителей вооруженных сил стран ЕС на территории Армении.

Я думаю, что дело идет к этому и статья Расмуссена лишний раз доказывает наши предположения. Сама суть миссии была в создании доверия между сторонами, а если не получается, то – заморозка нынешнего статус-кво. Это в принципе не в интересах Азербайджана, так как Баку нацелен на долгосрочный мир, требующий конкретных решений в двухстороннем формате, и в урегулировании вопроса границы на основе двухсторонней комиссии. Здесь ЕС если не на переговорном треке, то на земле хотел бы выступить третейским судьей, но эту функцию Азербайджан предоставлять ЕС не собирается по той простой причине, что председатель Совета ЕС подписался под гранадским заявлением, что положило конец любой посреднической миссии данного института.

– «Пригрозить Азербайджану последствиями, если начнется агрессия в направлении Армении…» В чем могут быть выражены эти последствия и насколько болезненными они могут быть для Азербайджана?

– Во-первых, агрессии Азербайджана против Армении быть не может. Азербайджан может только ответно реагировать на военную активность Армении, и только в этом случае может быть какая-то эскалация на границе. Мы живем в условиях де-факто мира, а с начала года была несколько эскалаций – две большие. И обоих случаях было доказано, что режим прекращения огня был нарушен с армянской стороны. В первом случае мы ответили уничтожением опорного пункта, а во втором Азербайджан не ответил, лишний раз продемонстрировав, что конструктивно настроен на переговоры, и в принципе соблюдает режим де-факто мира. Что касается санкций ЕС, да, они всегда об этом говорят. Есть призывы к ведению санкций против Азербайджана, но мы должны понимать, что эти санкции вводит обычно Еврокомиссия, где решения принимаются согласованно. Поэтому я бы отмел эту возможность в ближайшей перспективе.

– Каковы у Азербайджана шансы минимизировать риски для себя?

– Азербайджан за последние недели очень активно действует на геополитическом пространстве – это и декларация о стратегическом сотрудничестве с Китаем и заявка на членство в БРИКС, повышение статуса в ШОС. Азербайджан также демонстрирует свой геополитический выбор, опять же, визит Владимира Путина в Баку и активизация России в вопросе разблокировки коммуникаций. Все это служит снижению напряжения в нашем регионе. Нам важно условие де-факто мира, закрепление этой темы, плюс, если сейчас на переговорном треке не получается заключить мирный договор из-за территориальных претензий Армении, закрепленных в Конституции, то Азербайджан предлагает документ об основных принципах. Это очередной шаг вперед в общей мирной повестке. Наряду с этим, в Лондоне должны были быть обсуждены элементы по деятельности комиссии по определению границы, но из-за отказа Пашиняна эти обсуждения на уровне лидеров не состоялись.

По теме разблокировки есть динамика по всей мирной повестке: Азербайджан демонстрирует инициативность и старается продвигаться вперед. Именно этими шагами Азербайджан и минимизирует риски, которые провоцируются устремлениями правительства Армении, нашедшими отражение в статье Расмуссена.

Рамелла Ибрагимхалилова