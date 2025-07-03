Делегация во главе с депутатом парламента Азербайджана Гаей Мамедовым приняла участие в ежегодной сессии Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ), которая прошла в португальском городе Порту с 28 июня по 3 июля.

Члены делегации проинформировали ПА ОБСЕ об ущербе, нанесенном Азербайджану конфликтом и минной проблемой, и подчеркнули необходимость обеспечения права на возвращение азербайджанцев, насильственно изгнанных из Армении. По предложению главы делегации Гаи Мамедова Парламентская ассамблея приняла резолюцию, призывающую международное сообщество оказать Азербайджану помощь в разминировании, реконструкции и восстановлении на освобожденных от оккупации территориях. Член делегации, депутат Милли Меджлиса Азай Гулиев был переизбран на пост председателя Комитета ПА ОБСЕ по экономическим вопросам, науке, технологиям и окружающей среде.