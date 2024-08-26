Американский политолог: Недавние маневры с США показывают, что Армения не отказалась от намерений начать еще одну войну на Кавказе

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В Интересах Евросоюза сохранить прочную связь с Азербайджаном и его исполнительной властью. Об этом в эксклюзивном интервью Minval.az заявил американский эксперт, исследователь международных отношений и геополитики Евразии Питер Тейс.

– Ряд институтов Евросоюза должен прекратить провокации против Азербайджана, заявил руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде. Он сделал это заявление в ответ на провокационные высказывания в адрес Азербайджана со стороны Петера Стано, пресс-секретаря Европейской комиссии по иностранным делам и политике безопасности. Чего добивается Европа подобными действиями?

– Европейский союз находится в глубоком экономическом кризисе, а прогнозы по его банковскому и финансовому секторам неутешительны. Учитывая эти обстоятельства, Брюссель должен нажать кнопку перезагрузки и быть осторожным в отношениях с Азербайджаном. В интересах ЕС сохранить прочный союз с Азербайджаном и его исполнительной властью. Брюссель и его бесполезные бюрократические каналы, через недавние заявления Петера Стано, показывают миру, что главный партнер ЕС в укреплении региональной энергетической безопасности, то есть Азербайджан, оскорблен в обмен на грязные деньги, которые армянские лоббисты (бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен и другие) платят руководству Европейской комиссии.

Недавняя антиазербайджанская риторика Петера Стано имеет скрытую цель – навредить и разрушить продолжающийся двусторонний диалог между Баку и Ереваном, в то время как ЕС не может ни сдержать последствий украинско-российской войны, ни обеспечить более безопасные границы и эффективно бороться с террористическими организациями внутри стран-членов ЕС.

Учитывая его не соответствующие действительности заявления и подстрекательскую риторику, произнесенную против Азербайджана, я считаю, что этот политик подрывает авторитет Европейского Союза в регионе. Если взглянуть на дипломатическую историю и на детальное исследование формирования альянсов в сегодняшней геополитической среде Европейского Союза, тесное сотрудничество с Баку является обязательным и полезным, и оно поможет экономикам Европы и Кавказского региона процветать и достичь неожиданного роста.

Президент Ильхам Алиев был самым активным главой государства в Евразии и за последнее десятилетие стал самым преданным экономическим партнером Европейского Союза, несмотря на то, что Франк Швабе и Петер Стано неоднократно пытались помешать продуктивному диалогу между Баку и Брюсселем.

– По какой причине президент Байден пытается добиться конкретных результатов в войне на Ближнем Востоке?

– Главная цель президента Байдена — прояснить голос Соединенных Штатов Америки и объяснить своим партнерам, как именно его администрация хочет противостоять и сдерживать растущее стратегическое влияние России и Китая в нестабильном, но важном регионе Ближнего Востока. Ближний Восток очень нестабилен и находится в состоянии войны, он стал точкой опоры внешнеполитической стратегии президента Байдена. Администрация Байдена – Харрис хочет ясно дать понять своим международным партнерам и противникам, что им нужно прекратить вспоминать политику прошлых администраций и сосредоточиться на текущем направлении: реалистичном и прагматичном, гармонизирующем цели и средства, учитывающем прошлые неудачи и нынешние возможности, уклоняющемся от возвышенных планов смены режима, строительства нации и радикальных региональных преобразований.

Политика Байдена на Ближнем Востоке в настоящее время изложена его советником по национальной безопасности Джейком Салливаном, который подчеркнул стремление Вашингтона содействовать «региональной стабильности» посредством дипломатии, и высокопоставленным чиновником Белого дома по Ближнему Востоку Бреттом Макгерком, который говорил о желании «вернуться к основам» посредством «трехмерного подхода» – сдерживания, дипломатии и деэскалации.

Во время своего визита на Ближний Восток, в июле 2022 года, Байден четко изложил свою позицию и попытался заверить союзников, что с его изменениями во внешнеполитической стратегии США не планируют ни покидать регион, ни снижать его приоритетность. В Иерусалиме он объяснил, что решение о выводе войск из Афганистана не будет иметь никакого отношения к присутствию Вашингтона на Ближнем Востоке. Байден ясно дал понять, что Иран является и останется в обозримом будущем «противником» США, независимо от того, что произойдет с ядерной сделкой. Он заверил их, что Вашингтон не позволит Ирану стать ядерным.

Израилю нужно больше военной техники и технологий США, но администрация Байдена-Харрис не решается в достаточной мере поддержать Армию обороны Израиля военными боеприпасами. В случае избрания Дональда Трампа президентом в предстоящей администрации мы увидим лучшее согласование стратегии, военной тактики и операций между Вашингтоном и Иерусалимом.

– Насколько велика вероятность того, что Иран может разработать ядерное оружие? Как это повлияет на ситуацию в нашем регионе?

– Более двадцати двух лет назад президент Джордж Буш-младший выступил с обращением о положении страны, которое сразу же стало одним из самых противоречивых в истории США. В его основе лежали краткие обвинения в агрессии и нарушениях прав человека со стороны Северной Кореи, Ирана и Ирака, в которых говорилось: «Такие государства, как эти, и их союзники-террористы, составляют ось зла, вооружаясь, чтобы угрожать миру во всем мире». Иран продолжает представлять угрозу демократическому миру, и администрация Байдена – Харрис приняла значительные сдерживающие меры, чтобы помешать Ирану разработать ядерное оружие. Мир находится в геополитической рецессии, и нынешний статус Ирана делает его еще более опасным и бурным.

– Каковы были ожидания Путина от его визита в Баку? Как Европа отреагировала на данный визит?

– У Европейского Союза много проблем, и лучший вариант для экономического роста и развития энергетической экономики – наладить более крепкий дипломатический и политический диалог с Баку. Визит Путина в Баку был успешным, и он еще раз демонстрирует очень эффективную стратегию Азербайджана в проведении многовекторной внешней политики, которая очень эффективна и приносит больше ресурсов Азербайджану, а также укрепляет национальные микроэкономические стандарты. Баку стал крупным международным коммерческим центром, и президент Путин был очарован быстрым архитектурным развитием и крупными проектами в сфере недвижимости, которые происходят в Белом городе Баку и других частях Азербайджана.

– Чего пытается добиться Ереван, отказываясь от сотрудничества с ОДКБ и одновременно проводя учения с американцами на своей территории?

– Армения находится на геополитическом перепутье, она пытается бросить вызов географическим условиям, проводя биполярную внешнюю политику, которая не отражает четких амбиций и стремлений на ближайшее будущее. Недавние военные маневры с США показывают, что Армения не отказалась от своих стремлений начать еще одну полноценную войну на Кавказе и продолжает оставаться государством-агрессором в Европе.

– А что в целом дает Еревану продолжающееся военное присутствие США в Армении?

– Присутствие вооруженных сил США в Армении отражает мощь вооруженных сил США в регионе и направлено на поддержание тесного партнерства в области обучения с вооруженными силами Армении. Вашингтон со своими солдатами на местах пытается сбалансировать присутствие в Армении, учитывая нынешнюю ситуацию, когда Армения имеет глубоко укоренившиеся экономические связи с Россией. Вашингтон стремится включить Армению в свою орбиту влияния, в то же время он не в состоянии убедить власти Армении, что еще одна война на Южном Кавказе будет катастрофой для Европы и армянского народа. Армения должна понять, что Азербайджан имеет законное право осуществлять свою полную конституционную власть в Карабахе. Военное руководство США должно ясно донести эту важную концепцию до властей Армении.

– Недавно чрезвычайный и полномочный посол Франции в Армении Оливье Декотиньи вновь заговорил о «правых армянах, возвращающихся в Карабах». Почему французские политики вмешиваются в этот вопрос больше, чем армянские официальные лица?

– Посол Франции в Армении Оливье Декотиньи совершил большую ошибку, сделав заявления, нарушающие международные законы и территориальный суверенитет независимого государства, Республики Азербайджан. Посол Франции, как человек, который был в Вашингтонском институте в 2015-2016 годах, как дипломат в резиденции, очень хорошо знает, когда следует переступить черту. Он явно совершил серьезную ошибку, публично заявив, что армянские экстремисты должны вернуться в Карабах. Иными словами, он подталкивает более крупных армянских сепаратистов к полномасштабной войне с Вооруженными силами Азербайджана. Декотиньи также служил в Тегеране. Недопустимо, чтобы опытный французский дипломат публично выступал с провокациями против Азербайджана в качестве марионетки армянской пропаганды.

– Как вы считаете, возможна ли новая волна протестов армянской оппозиции этой осенью? Стоит ли говорить о возможности заключения мирного соглашения к концу этого года?

– Армения находится в глубокой экономической рецессии, а ее внешняя политика, стратегия национальной безопасности, рамки зеленой экономики находятся в полном беспорядке. Нет подходящих геополитических обстоятельств для Еревана, чтобы вести ориентированный на результат диалог с Баку. Я вижу, что Армении очень сложно достичь мирного соглашения с Баку. С другой стороны, Баку был очень активен, открыт, гибок и прозрачен, чтобы иметь добрососедские отношения с Ереваном. О блоке оппозиции в Ереване не может быть пока и речи.

Ясмин Мамедова