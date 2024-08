В Ташкенте состоялся совместный гала-концерт мастеров искусств Азербайджана и Узбекистана (фото и видео)

23 августа в Ташкенте состоялся совместный гала-концерт азербайджанских и узбекских мастеров искусства.

На концерте присутствовали президент Азербайджана Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева, их дочь Лейла Алиева и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, его супруга Зироатхон Мирзиёева и их дочь Саида Мирзиёева, передает Азертадж.

Помощник президента Хикмет Гаджиев поделился видеокадрами концерта:

Azerbaijan and Uzbekistan centuries old brotherhood and friendship through poetry dialogue of Nizami Ganjavi and Alisher Navoi. pic.twitter.com/WmJPZbYnpG

— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) August 23, 2024