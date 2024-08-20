Ереван провоцирует Баку на применение «железного кулака»

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На условной границе Азербайджана и Армении вновь неспокойно. За последние несколько дней армянская сторона несколько раз нарушала прекращение огня. Сначала обстрелу подверглись позиции ВС Азербайджана в Ордубадском районе НАР. Затем, уже после начала государственного визита Владимира Путина в Азербайджан, был обстрелян азербайджанские позиции на Кельбаджарском направлении. И буквально через несколько часов произошёл запуск разведывательного квадрокоптера в сторону азербайджанских позиций с направления населённого пункта Брун Горусского района. «Воздушную разведку» ВС Азербайджана пресекли техническими средствами.

На линии фронта, конечно, всякое случается. У кого-то могут не выдержать нервы, кто-то может пальнуть на звук, по неясной тени… Но три инцидента, да ещё и с запуском разведывательного квадрокоптера, априори не могут быть «цепью случайностей». Всё это очень похоже на комбинированную разведку — где при помощи коптера, где — «разведка боем». Излишне напоминать, что такого рода игры предшествуют масштабным вооружённым провокациям.

И тем более можно догадаться, кто вдохновил Ереван на очередные «игры с огнём». Несколько месяцев назад Армения получила от Франции бронетранспортёры «Бастион». С Индией договорились о поставках САУ CAESAR. Наконец, Европейский фонд мира расщедрился аж на 10 миллионов евро и предоставил Армении армейские медицинские палатки. Более того, о себе в очередной раз напомнил Тойво Клаар, который уже готовится покинуть пост спецпредставителя Евросоюза по Южному Кавказу. Этот персонаж при первых же сообщениях об армянских провокациях на границе тут же повторил: он-де поддерживает инициативу Еревана о создании механизма расследования такого рода инцидентов. И напомнил даже свой прошлый «твит» на эту тему, где спецпредставитель с приставкой «евро» ссылался на опыт подобной миссии в Грузии.

Честно говоря, по поводу такой «наблюдательной миссии» и готовности Евросоюза взяться за расследование эксперты высказались уже по горячим следам. Во-первых, в Грузии Евросоюз оказался не в силах даже остановить то, что в Тбилиси называют «проволочной агрессией», то есть планомерное продвижение к югу колючей проволоки, отделяющей контролируемые Россией территории.

Более того, любой «механизм расследования» под эгидой Евросоюза, по логике вещей, должен предусматривать размещение наблюдателей на границе, что по сути дела является очередной реинкарнацией идеи Никола Пашиняна: «давайте отведём войска и разместим международных наблюдателей». В Баку эту идею отвергли с самого начала, потому как граница ещё не делимитирована, причём не делимитирована в пользу Армении, так что размещение там наблюдателей позволит Еревану «заморозить» столь невыгодный процесс делимитации и удерживать под контролем незаконно «прихваченные» азербайджанские территории в приграничье. И, наконец, после размещения EUMA и череды скандалов вокруг этих «любителей биноклей», после скандальных переговоров в Гранаде и провокационной встречи 5 апреля в Брюсселе репутация Евросоюза слишком сильно подорвана, чтобы Азербайджан согласился предоставить ЕС роль арбитра. Тем более не верится в способность Армении объективно расследовать подобного рода инциденты.

В любой другой ситуации это был бы личный и профессиональный позор Тойво Клаара. Но в Армении есть своя специфика. Здесь, похоже, слишком воодушевились поддержкой Евросоюза и Франции.

Честно говоря, ни один думающий стратег не начал бы исполнять «танец с саблями» на границе с Азербайджаном после получения «консервных банок» в лице бронетранспортёров «Бастион» и тем более маловразумительного «твита» Тойво Клаара. Но в Армении сам факт поддержки со стороны Евросоюза, похоже, убедил слишком многих, что теперь уж точно получится воевать с Азербайджаном чужими руками. В разное время ереванский «болтающий класс» возлагал подобные надежды на Россию, Иран, «весь христианский мир»… Армения получала поддержку, но не в ожидаемых масштабах, проигрывала войну, после чего следовало разочарование и громкие обиды: «мы на вас так надеялись, а вы!» Именно этот спектакль можно наблюдать сейчас между Ереваном и Москвой. Сейчас надежды возлагаются на Брюссель. Ну, вряд ли Евросоюз действительно станет воевать за армянские территориальные «хотелки». А «горячий сценарий» на границе с учётом объективного расклада сил грозит Армении очередной военно-политической катастрофой. Вряд ли случайно, что в Армении, особенно в Западном Зангезуре, уже нарастает «перепуг».

Здесь вдруг начали осознавать, что попытки развязать «новую войну за новые территории» заканчиваются потерей этих самых территорий — с появлением новой стратегической географии. Во всяком случае, Геворк Парсян, мэр Гафана, переименованного в Армении в Капан, уже заявляет: «Как „Сюник“ (здесь и далее кавычки наши — Ред.) был тылом „Арцаха“, так „Арцах“, думаю, был тылом „Сюника“. Сегодня с потерей „Арцаха“, думаю, стало больше вызовов для „Сюника“. Мы стали свидетелями появления азербайджанских флагов после известных событий 18 декабря 2020 года, когда уступили стратегические высоты, которые заняли во время самообороны Капана, после чего азербайджанские войска оказались в непосредственной близости от наших населенных пунктов».

Добавим от себя: лучшее для всех решение в такой ситуации — отказ Еревана от планов реванша и скорейшее подписание мирного договора с Азербайджаном. Но, судя по играм с огнём на границе, в Армении приоритеты уже другие. И, к сожалению, о том, что надо отказаться от реваншистских иллюзий, Еревану вряд ли напомнит Тойво Клаар.

А значит, господину Парсяну действительно есть чего опасаться. Особенно при нынешнем столь невесёлом для Армении раскладе сил.

Нурани, обозреватель