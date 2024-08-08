Суджанская операция: третий день прорыва – анализ Александра Коваленко

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Начавшаяся 6 августа Суджанская операция на третий день продолжает развиваться и, судя по поступающей информации, в первую очередь российской стороны, не встречает серьёзного сопротивления со стороны регулярных войск РФ. Поскольку украинская сторона не даёт никаких официальных комментариев по поводу происходящего, выводы о стремительно развивающихся событиях можно сделать исключительно со слов российских военкоров и около-официальных лиц.

Ситуация на третий день

Так, на вторую половину дня, третьих суток Суджанской операции можно говорить об увеличении фронта боевых действий в Курской области до 50 километров. В свою очередь, после полудня стали поступать сообщения о боестолкновениях в районе населённых пунктов Анастасьевка и Ивница, что говорит об увеличении фронта ещё на 8 км, а также вклинивании в Курскую область на 27 километров. При этом если в первые 48 часов Суджанской операции основными направлениями вклинивания стали трасса Р-200 с направлением на Суджу и под прикрытием речки Ольшана с левого фланга, а также направление Николаево-Дарьино-Нижний Клин, под прикрытием реки Снагость, то сейчас очевидным является направление вдоль автомобильной дороги Льгов – Суджа.

Также следует учесть, что за первые 48 часов зона контроля вышла за пределы Суджанского района и перекинулась по дороге Рыльск-Суджа на Кореновский район, практически вплотную к окраинам самого города Коренево.

Если информация о боестолкновениях в районе Анастасьевки и Ивницы подтвердится, то можно говорить о том, что российские войска утратили контроль практически над всей левосторонней частью района по дороге Льгов-Суджа, а это минимум 15 сёл, перечислять которые я не стану, чтобы не перегружать информацией. Главное не это. Главное то, что направление движения – это грамотный баланс между наличием автомобильной дороги, железной дороги, с наличием устойчивых, плотных грунтов, минимальным присутствием населённых пунктов, через которые эта дорога ведёт, но размещённых по правую и левую сторону от неё сёл, через которые протекают реки, а именно, Малая Локня и Ивница.

Реки в данном случае играют роль природных преград для неожиданных ударов по флангам, а при контроле сёл их можно использовать как места для размещения сил и средств, а также укрепительные локации для прикрытия основного направления движения. Опять-таки, если информация про Анастасьевку и Ивницу подтвердится, то можно говорить про основное направление движения как северное – на Льгов, до которого от Анастасьевки всего 18 км. А если это так, то ещё вчера кажущаяся фантастической версия про Курскую АЭС становится всё более реалистичной!

Провал обороны

Вчера стали публиковать больше видео и фото из зоны боевых действий в Курской области. На них запечатлены российские солдаты, сдающиеся в плен десятками. По предварительной информации, на вечер 7 августа в плен сдалось более 300 российских военных. Кроме того, в запуганном российском обществе звучит много критики в адрес кадыровских подразделений «Ахмат», которые также участвовали в прикрытии границы. И критика эта абсолютно справедливая, поскольку, как только 6 августа началась арт-подготовка в районе пограничного пункта пропуска «Суджа», Свердликово, Олешни и Николаево-Дарьино, подразделения «Ахмат» как корова языком слизали сразу по Р-200 в направлении Курска. Сейчас несколько сотен «ахматовцев», вместо защиты приграничной зоны, “отважно защищают” Курск.

Также следует обратить внимание на то, что, когда 10 мая российские войска развернули наступательную операцию в Харьковской области, то все основные ресурсы для прикрытия границы из состава формирований «Брянск» и «Курск» были сконцентрированы в Белгородской области. По состоянию на начало наступления 10 мая в Белгородской области находилось до 50 тысяч личного состава.

В жажде захвата больших украинских территорий командование россиян критически ослабило формирования «Брянск» и «Курск», усилив их незначительно подразделениями «Ахмат», которые больше пригодны для съёмки Тик-Ток блогов, но никак не для полноценных войсковых операций наступательного или оборонного характера. В результате пятидесятитысячная группировка российских войск на Харьковщине смогла вклиниться по фронту 35 км на 6-8 км, и третий месяц их положение не меняется, а в Курской области на третий день фронт расширился до 50 км, а глубина вклинивания – до 27 км, с общей площадью территорий, где утрачен контроль российскими войсками, – более 400 км². И это только по состоянию на полдень 8 августа.

Примечательно, что с начала 2024 года российские войска в Украине смогли захватить территорию площадью чуть более 1 000 км². Более полугода на 1 000 км² и неполные три дня на 400 км²? Всё познаётся в сравнении.

Перспективы

События в Курской области развиваются настолько же стремительно, насколько и непредсказуемо. Ещё вчера чётко вырисовывалась санитарная зона, грамотно размещаемая в границах логистических артерий, рельефно-ландшафтных особенностей области и природных преград, исключающих либо осложняющих фланговые удары. Сегодня же можно говорить о стремительном прорыве в направлении, которое ещё вчера казалось невероятным. Почему? Да потому, что МО РФ сообщало о том, что в Суджанский район пытаются прорваться подразделения численностью 300 человек – 300 спартанцев. Но, очевидно, что это не так. Оценить потенциал противника не может ни один российский и даже нероссийский ресурс, но это явно не три стандартные роты.

Учитывая наличие настолько ограниченной информации и нарастающие панические настроения в российской информационной среде, вполне можно говорить о потенциале как минимум войсковой операции по линии европейского маршрута трассы Е-38. К слову сказать, с северной стороны прикрываемой рекой Сейм и ведущей к Курской АЭС. Ближайшие сутки расставят все точки над “Ї”.

Александр Коваленко, военно-политический обозреватель, специально для Minval.az