Завтра в Баку будет 36 градусов тепла

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9 августа в Баку и на Абшеронском полуострове пройдет преимущественно без осадков. Будет преобладать северо-западный ветер, который днем сменится северо-восточным.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит 20-25°, днем – 31-36° тепла.

Атмосферное давление – 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 60-70%, днем – 45-55%.

В большинстве районов Азербайджана пройдет преимущественно без осадков. Однако в некоторых горных районах возможны кратковременные дожди, грозы и град.

Ночью и утром в некоторых местах временами ожидается туман. Будет преобладать восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 22-27°, днем – 33-38° тепла, в горах ночью 12-16°, днем – 18-23° тепла.