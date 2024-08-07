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Главное Мир

Исламофобу Расмусу Палудану предъявлено обвинение

Исламофобу Расмусу Палудану предъявлено обвинение

Гражданин Дании и Швеции Расмус Палудан, лидер крайне правой партии Stram kurs («Жесткий курс»), привлекший внимание общества сжиганием Корана, обвиняется в подстрекательстве против этнической группы и оскорблении. По данным прокуратуры, это два отдельных случая имевшие место в Мальмё в апреле, а также в сентябре 2022 года, на котором он неоднократно высказывал ряд уничижительных слов в адрес человека из-за его цвета кожи и этнического происхождения, сообщает «Азертадж».

«Есть достаточные основания для предъявления обвинений, и теперь дело рассмотрит окружной суд», – заявил старший прокурор Адриен Комбье-Хогг.

«Планировалось допросить подозреваемого в Швеции, и к началу года мы были готовы. Но полиции потребовалось три месяца, прежде чем у них был готов план обеспечения безопасности подозреваемого и сопроваждавших его сотрудников полиции», – добавил он.

Сам Палудан отмечает, что не знал, что против него выдвинуты обвинения.

На вопрос журналистов продолжает ли он придерживаться тех же взгладов, что и прежде, Паудан ответил «Да, полностью!».

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