Евросоюз и армянский тупик: как избежать повторения прошлых неудач?

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Евросоюз пытается возродить свою посредническую миссию. Во всяком случае, как уже сообщал Minval, по сведениям Politico, президент Европейского Совета Шарль Мишель возобновляет усилия по установлению длительного мира между Азербайджаном и Арменией. Он направил письмо лидерам Азербайджана и Армении, в котором призвал их вернуться за стол переговоров и «завершить мирное соглашение», а также подчеркнул важность достижения прогресса в решении таких вопросов, как демаркация границ. Кроме того, два высокопоставленных дипломата подтвердили Politico, что Мишель провел двусторонние встречи с лидерами Армении и Азербайджана в кулуарах саммита Европейского политического сообщества в Великобритании.

«Усилия по установлению длительного мира» – это, конечно, хорошо. Только вот Евросоюз уже вел посредническую миссию между Баку и Ереваном. Вначале всё было вполне позитивно. Прошла встреча в Праге с достаточно неплохими результатами. А затем наступил черёд саммита в Гранаде, где в встрече Ильхама Алиева и Никола Пашиняна должен был принимать участие Эммануэль Макрон, который сам заявлял, что хочет быть большим армянином, чем сами армяне. Азербайджан поставил вопрос об участии президента Турции Эрдогана. Это условие Евросоюз не устроило. В результате Азербайджан отказался от участия в саммите в Гранаде. Тем не менее руководство Евросоюза посчитало возможным провести встречу с Пашиняном без участия Алиева и обсуждать в ходе этой встречи вопросы, касающиеся Азербайджана. Это, если кто не в курсе, вопиющее нарушение этики посредничества. А ещё – гарантированный выстрел себе даже не в ногу, а куда хуже. Понятно, что Азербайджан, при всём желании Евросоюза возобновить свое посредничество, не подпишется под итоговыми документами встречи в Гранаде. А начинать с нуля, забыв о Гранаде, не захотят уже в Брюсселе. Где, похоже, даже не поняли, что сами загнали себя в «армянский тупик».

И это ещё не всё. 5 апреля в Брюсселе состоялась скандальная встреча госсекретаря США Энтони Блинкена, председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Представители и Госдепартамента, и Евросоюза всячески уверяли, будто бы на этой встрече не обсуждались вопросы военного сотрудничества и безопасности. Однако именно после брюссельских переговоров для Армении было открыто финансирование по линии Европейского фонда мира. Да, пока это всего лишь палатки на 10 миллионов евро, но, во-первых, важен сам факт. А во-вторых, в Брюсселе даже не подумали открыть аналогичное финансирование для Азербайджана и уравновесить свои «обнимашки» с Арменией. При том что в Армении до сих пор не осудили собственную агрессию против Азербайджана и даже не убрали из конституции притязания на азербайджанские земли.

Целую серию скандальных проармянских заявлений озвучил и продолжает озвучивать Жозеп Боррель, глава европейской дипломатии. Ну и в качестве «вишенки на торте», после переговоров в Праге с армянской стороны условной границы Армении и Азербайджана размещаются европейские наблюдатели со своими биноклями.

Такой односторонний шаг уже бьет по авторитету посредника. Так ещё вокруг этой наблюдательной миссии вспыхивает череда скандалов: когда Армения нарушает режим прекращения огня, евронаблюдатели со своими биноклями дружно набирают в рот… «армянского бренди», но зато щедро раздают интервью и тиражируют заявления на тему «если Азербайджан не нападёт на Армению – это будет означать, что наша миссия выполнена!» Появляются фальшивые видео, будто бы под азербайджанский обстрел попали сами евронаблюдатели, а потом руководитель миссии невнятно блеет: ах, это было видео, снятое «в шутку», правда, заснять его наш сотрудник попросил армянского сопровождающего, и он совершенно не ожидал, что это видео попадёт в Минобороны Армении… и всё это – не считая прямо-таки паломничество гостей из Европы на границу по программе «приехали – посмотрели в бинокль – попозировали с биноклем — уехали обратно».

И вот теперь с таким «багажом» Евросоюз пытается возродить свою посредническую миссию. Есть, конечно, вероятность, что в Брюсселе провели «работу над ошибками», что по конфиденциальным каналам были даны гарантии, что дальше Евросоюз будет себя вести честно и объективно, но если «работы над ошибками» не было, то миссия Евросоюза со второй попытки просто не имеет шансов стартовать. По причине утраты доверия.

Отдел политики Minval.az