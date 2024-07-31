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СБ ООН соберется на экстренное заседание из-за убийства Хании

СБ ООН соберется на экстренное заседание из-за убийства Хании

Совет Безопасности (СБ) ООН 31 июля проведет экстренное заседание в связи с убийством в Иране главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании. Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский.

«По запросу Ирана, поддержанному Китаем, Алжиром и Россией, наше председательство назначило внеочередное заседание СБ ООН в связи с убийством в Тегеране главы политбюро ХАМАС И. Хании на 16:00 по Нью-Йорку 31 июля (полночь 1 августа по бак.вр.)», – написал он в своем Telegram-канале.

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