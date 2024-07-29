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Мусабеков: Карабахские армяне не только жертвы, но и виновники конфликта

Мусабеков: Карабахские армяне не только жертвы, но и виновники конфликта

Армяно-азербайджанский конфликт, развязанный ирредентистами и сепаратистами, обернулся для миллионов людей сломанными жизнями, потерей домов и имущества. Несколько десятков тысяч погибли и стали инвалидами. Конфликт прошел через две войны, и его итогом стало не изменение границ и приращение территорий вовлеченных сторон, а перемещение и взаимный обмен населения по этническому признаку. Процесс затронул сотни тысяч, как азербайджанцев, так и армян.

В контексте заключения мирного договора обсуждается возможность возвращения для тех, кто этого пожелает. Данный вопрос носит гуманитарный характер, и избирательное отношение при его рассмотрении и реализации недопустимо. Однако западные страны, в первую очередь США и Франция, особо выделяют и продвигают права карабахских армян. Недавно по поручению госдепартамента США Freedom House и ряд других западных НПО представили отчет по установлению фактов, озаглавленный «Почему в Нагорном Карабахе нет армян?». Из него следует, что США считают приоритетным возвращение карабахских армян с обеспечением особых условий их прав и безопасности.

Спрашивается, на каком основании права карабахских армян ставятся выше прав сотен тысяч азербайджанцев Зангезура, Гойчи, жестоко изгнанных из Армении в самом начале конфликта? Ведь именно они, как и сотни тысяч армян Баку, Сумгаита, Гянджи, стали первыми жертвами ирредентистского и сепаратистского движения «Миацум». Однако карабахские армяне не только жертвы конфликта, но и активные участники преступных деяний, включавших вооруженную борьбу с законными властями, геноцидальные действия (Ходжалы), этнические чистки в отношении азербайджанского населения, разграбление их имущества и разрушение городов и сел, осквернение могил и мечетей.

Насколько справедливо требование Франции и других западных держав по обеспечению возвращения карабахских армян без определения их статуса (обращения за гражданством или вида на жительство), а также покаяния за собственные противоправные и преступные деяния? Баку располагает сотнями свидетельств карабахских армян о том, что причиной их исхода стали призывы сепаратистских лидеров, а не насильственные действия азербайджанских военных. Опросы, проведенные в самой Армении, не только подтвердили этот факт, но и выявили, что большинство армян не желают жить вместе с азербайджанцами и не хотят признавать власть и законы Азербайджана.

Следовательно, вопрос безусловного возвращения карабахских армян является всего лишь инструментом для давления на Баку и выторговывания неприемлемых уступок в пользу Армении. Армяне и азербайджанцы, вынужденные покинуть места своего прежнего жительства в результате конфликта, должны получить возможность вернуться, но сделать это можно лишь при достижении прочного мира, восстановления добрососедства и на взаимной основе без преференций для какой-либо группы.

Расим Мусабеков

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