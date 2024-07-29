«Поехать нельзя отказаться»: Азербайджан ставит перед Пашиняном неразрешимую задачу

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Озвученное Азербайджаном приглашение руководству Армении принять участие в саммите СОР29 грозит превратиться в неразрешимую задачу для армянской дипломатии. Напомню, о том, что в адрес руководства Армении направлено соответствующее приглашение, заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев на Шушинском глобальном медиа-форуме: «Мы официально пригласили Армению на COP29. Отправка этого приглашения, в условиях отсутствия официальных дипломатических отношений между двумя странами, является иллюстрацией доброй воли Азербайджана и его инклюзивного подхода. Теперь настало время правительству Армении принять решение».

Но принять решение Армения не может. Чёткого ответа Ереван не озвучил. В ответ на запрос журналистов, поедет ли «шашлычный премьер» в Баку на саммит, в Управлении информации и по связям с общественностью ответили: «Премьер-министр Никол Пашинян коснётся указанных вами вопросов после отпуска, в ходе пресс-конференции в августе». В общем, ждите, пока премьер вдоволь накатается на велосипеде, полакомится варёной кукурузой и вообще отдохнёт от непосильных трудов на благо многострадальной Армении.

Теоретически такой манёвр можно было бы, если не оправдать, то во всяком случае объяснить: в Ереване хотят «подумать в тишине», стоит ли им принять приглашение или лучше отказаться. Но это лишь теоретически.

О том, что Азербайджан будет принимать СОР29, стало известно не вчера и не на прошлой неделе. О том, что в Баку пригласят на форум и армянскую делегацию, можно было догадаться. И в принципе у Еревана было время подготовить ответ не в стиле «подождите, пока наш премьер выйдет из отпуска и проведёт пресс-конференцию». Так что, даже если в Ереване решили «немножко подумать», экзамен на государственную зрелость Армения уже провалила.

Но на самом деле всё куда хуже. Потому что практически синхронно с официальными заявлениями «вот сейчас наш премьер подумает и скажет», о себе напомнил Луис Морено Окампо, бывший прокурор Международного уголовного суда, а ныне – платный пиарщик Еревана. Который тут же послушно завизжал: «Мы не можем допустить, чтобы СОР29 прошел в Баку при наличии армянских пленных в бакинских тюрьмах!» и предложил начать кампанию в соцсетях. Отработать гонорары от армянского истеблишмента это позволит, но добиться освобождения военных преступников – уже нет. Понимает ли это сам Окампо и те, кто дёргает его за ниточки – отдельный вопрос. Важно другое: очень «своевременно» появившийся доклад больше всего напоминает подготовку общественного мнения к отказу Армении от участия в СОР29 под лозунгом «пока Варданян в тюрьме, наш премьер в Баку не поедет!»

Здесь, правда, тоже возникли «сложности». Многие представители армянского «болтающего класса», связанные с оппозицией, «карабахским кланом» и свергнутой оккупационной хунтой в Ханкенди, уже развернули в армянских СМИ и ТГ-помойках шумную кампанию под лозунгом «способствовать освобождению наших пленных должны власти Армении, а они ничего делать не собираются». Правда, конкретных сценариев не предлагают: брать штурмом бакинские СИЗО? Боязно и трудновыполнимо. Захватить заложников для обмена? Вслух такое не предложишь. А ругать «давачана»-премьера — это эффектно и безопасно.

Но премьеру в любом случае придётся принимать решение — неважно, сейчас, в августе или в ноябре. Если в Ереване, точнее, в команде Пашиняна, действительно хотят мира и снижения напряжённости, то они это предложение должны принять. Но, к сожалению, всё, что происходит сегодня в Ереване вокруг участия в СОР29, напоминает подготовку общественного мнения к отказу от поездки армянской делегации в Баку.

Здесь нужна небольшая ретроспектива. Официальные представители Армении в Баку на международные встречи приезжали, в том числе в рамках СНГ, Совета Европы, НАТО и т.д. Армянская делегация прибыла и на Европейские игры.

Но сегодня то, что происходит в Ереване, куда больше напоминает шумиху вокруг приезда-неприезда в Баку футболиста Генриха Мхитаряна на матч «Челси» — «Арсенал». Или, ещё раньше, скандальное поведение Армении накануне бакинского Евровидения в 2012 году. Напомним: вначале Армения объявила, что её представители будут на евросонге, затем потребовала особых гарантий безопасности, потом, получив гарантии, объявила, что её не устраивает «атмосфера» в Баку и прислать своего участника отказалась. За что вынуждена была заплатить штраф Европейскому вещательному союзу (EBU). Ну Евровидение – это всё же Евровидение. В истории с Генрихом Мхитаряном, где тоже сначала требовали гарантий безопасности, а потом «ногомячист» в Баку ехать всё же не рискнул, своим авторитетом рисковал только Мхитарян, в самом крайнем случае – его футбольный клуб.

Но в случае с СОР29 ставки уже выше. Отказавшись, Армения продемонстрирует, что снижение напряжённости и нормализация отношений с Баку не входят в число её приоритетов. Согласившись приехать, Пашиняну придётся переступить через истерику вокруг «армянских пленных». Проще говоря, Ереван сам себя загнал в ловушку, из которой не может выбраться.

И в результате даже такой анекдотичный персонаж, как «эксперт по Азербайджану» Татевик Айрапетян, вынуждена признать: Азербайджан сделал хитрый шаг, отправив приглашение участвовать в конференции, поставив Армению в затруднительное положение.

Нурани,