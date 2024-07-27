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Мировые СМИ жестко раскритиковали церемонию открытия ОИ в Париже

Мировые СМИ жестко раскритиковали церемонию открытия ОИ в Париже

Олимпийские игры в Париже войдут в историю как худшая церемония открытия в истории спорта, пишут мировые СМИ.

The Guardian назвала шоу «беспорядочным и чрезмерно пафосным», и что попытка провести церемонию на Сене разочаровала тысяч зрителей. Это вызвало проблемы в логистике и зрители не смогли полностью посмотреть шоу.

France 24 раскритиковала организацию и управление толпой, подчеркнув, что многие зрители не смогли насладиться церемонией из-за переполненности трибун и сложности доступа. Еще один спорный момент – выступление группы “drag queens”, исполнивших пародию на «Тайную вечерю». Это подверглось критике, в частности, со стороны консервативных и религиозных групп.

Издание Daily Mail отметило, что подобные «провокации» привели к гневу и обвинениям в неуважении религиозных чувств.

Марион Марешаль и даже генеральный директор «Теслы» Илон Маск назвали это «неуважением к христианам» и «провокацией». BBC также назвала неудачной концепцией участие “drag queen”для исполнения пародии на «Тайную вечерю», приведшей к скандалу и обвинениям в оскорблении религиозных чувств.

Republic World пишет, что, несмотря на большие ожидания, церемония не оправдала заявленных амбиций. Газета описала церемонию как «большое зрелище», однако многие зрители были разочарованы тем, что не смогли увидеть представление целиком.

The Economist написал о впечатлении парижан. «Некоторые магазины и рестораны будут закрыты до сентября. Музеи готовятся к одному из самых низких показателей посетителей за последние годы. Высокие заборы из проволоки разделяют кварталы. На каждом квартале стоит полиция, пропуская тех, кому разрешено пройти. Париж уже ощущает локдаун, пережитый во время карантина из-за Covid-19, и словно ждет атаки зомби. Олимпиада, безусловно, предоставит интересную возможность посмотреть его на ТВ, и любители спорта достаточно мудры, чтобы, сидя на диване, наблюдать за соревнованиями вдали от Парижа».

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