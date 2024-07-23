Америке не удалось избежать разоблачения

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Развернувшаяся между ультраглобалистами и глобалистами вязкая закулисная борьба не может более оставаться вне поля общественного внимания. Особенности тяжбы, равно как и её средства, всё больше дают о себе знать в публичном пространстве, открываясь взорам не только политических элит, но и общественных сил.

Памятуя, что ультраглобалисты являются ярыми врагами государственного суверенитета и национальных традиций, идеологи движения распространяют яд своего неприятия не только против глобалистов, собирательным лидером которых выступает Дональд Трамп, но и против стран, успешно отстаивающих национальный суверенитет.

Их умение в наращивании запаса прочности для противостояния с растущими вызовами явно нервирует лидеров ультраглобалистов.

Не секрет, что демократическая партия США идёт в авангарде ультраглобалистов. По известным причинам они терпят большие неудачи и, чтобы компенсировать издержки в латентной борьбе с трампистами, пытаются наработать дивиденды во внешнеполитической сфере. Для этого они давно облюбовали метод стравливания государств с целью ослабления всех, кто демонстрирует устойчивые признаки самодостаточности и совершенства.

Ближний Восток, Кавказский регион, Тайвань, Балканы и ещё несколько чувствительных регионов они держат под пристальным вниманием ради достижения корпоративных целей. Для этого нужно транслировать напряжение в определённые регионы, а при необходимости ещё и поджечь большой пожар.

Нет сомнений, что военные учения США и Армении не являются случайностью и строго направлены на дестабилизацию положения в Южном Кавказе, где американцам пришлось заметно потесниться после известных событий в Грузии.

Послушать госсекретаря Энтони Блинкена или его помощника Джеймса О’Брайена, они вместе с администрацией Белого дома кровно заинтересованы в мире между Баку и Ереваном. Однако их слова не вяжутся с делами. Совместные военные приготовления не только отдаляют Армению от азербайджанской мирной повестки, но ещё и увеличивают вероятность новой военной эскалации.

Вашингтон делает всё возможное, чтобы слепить из Армении свою новую колонию, этакий форпост для будущих планов. В сердцевину тщательно скрываемых намерений и приготовлений вплетены опасные расчёты.

Армяне нужны янки вовсе не для того, чтобы им покровительствовать. Американское вмешательство необходимо, чтобы подвести дела региона к новым силовым столкновениям между Арменией, Азербайджаном и другими государствами региона. А в качестве побудительного мотива опять фигурирует цивилизационный фактор, дескать, маленькую, демократическую и мирную Армению теснят из-за её религиозной принадлежности, и за неё надо заступиться.

Белый дом взялся за реанимацию дела 28-го президента Вудро Вильсона, кстати, выдвиженца от демократической партии, который поломал все свои копья о твердыню турецких патриотов во главе с бессмертным Ататюрком. Мечта о признании так называемого геноцида армян, как и его возня с арбитражным решением, преследовавшая цель создания большого армянского государства, не только не заладилась, но и с треском лопнула. Но последователи Вильсона, видать, нащупывают привлекательную перспективу, хотя никаких предпосылок для новых вмешательств в дела региона не видно.

США не случайно развили масштабную разведывательную инфраструктуру в Армении. Ранее их спецназ, базирующийся в расположении дипломатической миссии, уже принял участие в военных манёврах. На кону повышение боевого опыта армянской армии. Но, спрашивается, если Вашингтон призывает Ереван и Баку к миру, против кого он готовит армянскую армию, зачем командирует в её штаб своего генерала?

Неужели всё это делается против Ирана, заклятого врага США, который ни на каких условиях не выказывает готовности к примирению с янки? Известно, что контакты иранцев с демократической партией мало-мальски смягчили ситуацию. Это в пику интересам Дональда Трампа, и на общих видениях у непримиримых сложился неплохой теневой тандем.

Если бы было не так, то небезызвестный посол ИРИ в Ереване Мехди Собхани, который как заводная игрушка всё время топит против Азербайджана, почему-то ни слова не говорит об опасных приготовлениях заокеанских парней. Неужели ситуация настолько управляема, что иранский посол стоически молчит?

Всегда, как только Америка начинает запускать щупальца провокаций в регион, что-нибудь да происходит. В приграничной Кельбаджарской зоне снова заговорили орудия армян.

В том, что это новая провокация, сомнений нет, но сдается, что к ней причастны янки. Они умеют делать пожар из ничего, как это происходило не раз на Ближнем Востоке и в других турбулентных регионах мирового пространства. Кому-то не терпится раскачать кавказскую лодку.

Активность администрации Байдена на антиазербайджанском треке не случайна. Устойчивая политика официального Баку в направлении стабильности и защиты национальных интересов, ставка на усиление стратегической мощи страны с использованием возможностей новых поколений вызывают восхищение у подлинных друзей и партнёров Баку. Единственно недоброжелатели по этому поводу ерзают, еле скрывая раздражение.

В инаугурационной речи, озвученной 14 февраля нынешнего года, президент Ильхам Алиев среди прочего озвучил чрезвычайно актуальный мессидж в адрес молодого поколения азербайджанского народа. Он призвал соотечественников быть верными национальным традициям, не идти на поводу сомнительных ценностей, навязываемых внешними институтами, которые размахивают флагами ЛГБТ везде и всюду, призывая расшатать институт семьи, вековые традиции и моральные устои. Случайно ли это было? Разумеется, нет.

Ультраглобалисты и есть та самая сила, которая по всему миру вместе с фондами отдельных американских миллионеров и неправительственных организаций системно работают над размагничиванием воли молодых поколений мусульманских народов, общностей Балканского полуострова и других пассионарных национальных кластеров.

Итак, янки-ультраглобалисты сосредоточены на овладении умами молодых поколений, а серьёзные закрытые службы заняты реализацией грозных планов, вынашивая военные сценарии и готовя безрассудные силы к диверсионным и наступательным действиям. Приграничье видится наиболее благоприятной зоной для подрывных действий, и они направляют поток взрывных средств именно в горную часть приграничья.

У военных миссий США и ЕС планы совпадают. Обе стороны повязаны взаимными обязательствами и ведут совместную разведывательную работу против интересов Азербайджана в регионе.

К сожалению, и Россия, которая имеет свои интересы в Южном Кавказе, ограничивается ведением вялого наблюдения, словно одними заявлениями можно предотвратить опасные планы бескомпромиссно настроенных чужаков. Они никогда в другие части мира не приносят стабилизационных инициатив, напротив, следуют принципу «чем хуже, тем лучше». Разве в Москве об этом не знают?

Стратегическому партнёру Азербайджана Турции также следует серьёзно присмотреться к меняющемуся положению. США и ЕС будут пичкать Армению взрывоопасным потенциалом ради обострения положения в регионе во вред всем странам, которые имеют интересы на Кавказе. Между тем поток деструктивного действия уже инкорпорирован в сопредельные регионы Турции.

США всегда поддерживали террористов YPQ/PKK, базирующихся в Сирии и Ираке против Анкары. Есть и исторические прецеденты, доказывающие, как невзначай обостряется обстановка в горных массивах, где проходят обучение и инструктаж армянские дашнаки, курдские и другие подрывные элементы.

Коллективный Запад снова затеял грязную игру в чувствительном периметре Евразийского континента, где проходит межцивилизационный разлом. Это не к добру.

Но поджигатели не должны забывать, что места эти имеют историческую глубину, где живут традиции, где верность заветам отцов и дедов имеет силу закона. Отсюда тонкая мораль, которая заставляет с собой считаться.

Тофик Аббасов