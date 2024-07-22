Игорь Коротченко – «Минвалу»: Речь идет уже не о судьбе Армении

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Очередная провокация армянских реваншистов, совершенная на Кельбаджарском направлении, как уже ранее сообщал Minval.az, может иметь весьма масштабные и драматичные последствия, потому что на сей раз обстрел азербайджанских позиций был совершен при участии, а вернее, соучастии военных советников, представляющих США, Францию и Евросоюз: они решили испытать в боевой обстановке недавно переданное Армении летальное оружие, а также рассчитывали отследить, как будет реагировать на обстрел азербайджанская армия.

Генеральный директор Каспийского института стратегических исследований (Россия) Игорь Коротченко в интервью Minval.az комментирует сложившуюся опасную ситуацию и считает, что приход Запада в регион будет угрожать абсолютно всем, и это уже не личное дело Армении.

– Игорь Юрьевич, что вы можете сказать об участии военных инструкторов США, Франции и Евросоюза во вчерашней провокации Армении, целью которой было испытание летального оружия, полученного Ереваном и изучение реакции Баку?

– Я все-таки полагаю, что провокация, если она имела место, была осуществлена исключительно силами армянских военнослужащих. Периодически Ереван в силу разных причин пытается оказать силовое воздействие на Баку. Возможно, здесь имело место намерение спровоцировать масштабный военный ответ, который мог бы быть зафиксирован сотрудниками миссии ЕС, на самом деле являющимися сотрудниками спецслужб ряда стран Европы, для того, чтобы получить дополнительный объем обвинений в адрес Азербайджана.

Полагаю, что непосредственно иностранные военнослужащие в этом не участвовали, хотя, возможно, в какой-то степени эта акция была согласована либо спланирована с участием французских представителей, поскольку Париж видит в Азербайджане своего геополитического, ну и военного противника, поэтому для него все средства хороши. В любом случае мы полагаем, что вот эта провокация, однозначно, должна быть увязана и с отказом премьер-министра Армении Никола Пашиняна встретиться с президентом Ильхамом Алиевым в Великобритании – как бы это все события одного порядка. Вместе с тем, я полагаю, что альтернативы мирному договору не существует. Армения рано или поздно будет вынуждена принять условия Азербайджана и подписать мирный договор. Когда это будет? Идеально, конечно, было бы, чтобы это произошло параллельно или на полях климатического саммита СОР29, который пройдет в конце этого года. Но, наверное, надо оставаться в рамках реальной политики и понимать, что Армения будет оттягивать этот процесс, насколько она сможет. Тем более что выдвигаются требования со стороны Баку – пересмотреть те положения армянской конституции, в которых содержатся отсылки к территориальным претензиям к Азербайджану. Процесс будет сложный. Безусловно, на стороне Армении будут играть внешние интересанты, один из них – это Франция. Также должны отметить и деструктивную роль Евросоюза, в целом, как организации, ну и конечно, свои интересы в регионе имеют США. Я бы сказал, что США хотят стать модератором заключительной фазы мирного договора для того, чтобы взять под контроль транспортные коммуникации на Южном Кавказе – это стратегическая цель США. И в этом плане Вашингтон будет действовать в ущерб национальным интересам Азербайджана.

Но в целом считаю, что по боеготовности, по возможности реагирования азербайджанская армия исключает любые крупномасштабные военные провокации: ответ будет всегда дан соразмерный либо точечный, силовой – это уже будет соответствующее решение Баку.

– О чем, на ваш взгляд, думают в Москве относительно всей этой ситуации, с учетом того, что в Ереване фактически официально подтвердили, что там присутствуют военные инструктора США, Франции и ЕС.

– Российские чиновники самого разного уровня неоднократно выступали в последние месяцы с такими месседжами в адрес Еревана о неприемлемости того политического курса, который проводит Пашинян, сближаясь с Западом, завлекая на свою территорию иностранных военных специалистов. Да, действительно, официальный представитель Пентагона будет работать в минобороны Армении. Очевидно, это будет синхронизировано со Службой внешней разведки Армении и представителями центрального разведывательного управления США и французской внешней разведки. То есть Пашинян хеджирует риски разрыва отношений с Москвой, сближаясь с западными институтами безопасности. Реакция негативная, безусловно, но одной лишь негативной реакции мало. Необходимо выстраивать новые инструменты, с помощью которых мы можем блокировать превращение Армении в натовский плацдарм, в источник будущей нестабильности на Южном Кавказе. Мне кажется, здесь очень важна и работа с Ираном, чтобы у Тегерана не было иллюзий относительно целей и задач армянской политической элиты.

Если Иран идет в разрез с интересами всех стран Южного Кавказа, безусловно, он должен занимать более жесткую позицию и не отделываться такими обтекаемыми формулировками в адрес Армении, потому что, если Армения превратится в операционную базу НАТО, западных спецслужб, это, в первую очередь, будет угрожать интересам национальной безопасности Ирана. Поэтому здесь необходим формат экспертных консультаций мозговых центров, занимающихся вопросами обороны и безопасности таких стран, как Россия, Турция, Азербайджан, Иран, Грузия. Чтобы мы совместно оценивали риски, чтобы была предложена дорожная карта. Таким образом, наши государства уже институционально могли бы противодействовать усилению позиции Запада в регионе именно на базе Армении. Неприемлемо превращение Армении в «Троянского коня» Запада. Здесь все средства, я полагаю, хороши, чтобы отдернуть Пашиняна либо оказать на него политическое и экономическое давление, чтобы он не заигрался слишком. Потому что речь идет уже не о судьбе Армении. По большому счету они сами ее определяют и выбирают. Я думаю, что и Грузия могла бы активно подключиться к этому процессу (нынешнее правительство, которое занимает прагматическую позицию). Потому что, если Армения превратится в такой натовский хаб, это будет угрожать абсолютно всем.

Отдел политики Minval.az