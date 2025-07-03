Жена Карла III, британская королева Камилла пристрастилась к крепкому алкоголю из-за множества скандалов и проблем в королевской семье. Информацию приводит RadarOnline.

Упоминается, что сам Карл III болен раком, также у Камиллы умер любимый пёс, а её отношения с невесткой Кейт Миддлтон ухудшаются.

«Принц Уильям [сын Карла III от его первой жены принцессы Дианы] ясно дал понять, что не любит её. Последнее желание Карла III, обращённое к Уильяму, — позаботиться о Камилле, и он готов это сделать — при условии, что она не будет напиваться», — проинформировал издание инсайдер.

По неподтверждённой информации, принц Уильям неоднократно заставал Камиллу в королевском дворце в состоянии алкогольного опьянения, в полном одиночестве. Сообщается, что он делился своими наблюдениями с королём Карлом III, а также предостерегал свою мачеху, настаивая на том, что злоупотребление алкоголем может поставить под угрозу её нынешний высокий статус в королевской семье после смерти монарха.