Прошел телефонный разговор лидера России Владимира Путина и американского президента Дональда Трампа, заявил помощник президента Юрий Ушаков.

Главные тезисы переговоров:

Разговор длился почти час. Беседа шла на одной волне, была деловой и конкретной;

Путин поздравил Трампа с праздником 4 июля и отметил вклад России в становление американской государственности;

Трамп начал разговор с Путиным с информации о прохождении своего экономического законопроекта;

Президент РФ «пожелал Дональду Трампу успехов в осуществлении намеченных преобразований»;

Трамп вновь поставил вопрос о скорейшем завершении военных действий в Украине;

Путин отметил готовность России продолжить переговорный процесс с Украиной. При этом заявил, что Москва не отступится от своих целей по устранению причин конфликта;

Тема прекращения поставок оружия США на Украину в разговоре не затрагивалась;

Конкретные даты третьего раунда переговоров в Стамбуле не обсуждались. Переговоры останутся двусторонними — между РФ и Киевом;

Лидеры двух стран обсудили ситуацию вокруг Ирана и на Ближнем Востоке в целом. Путин подчеркнул важность урегулирования на Ближнем Востоке политико-дипломатическими средствами;

Президенты обсудили в том числе тему Сирии и договорились продолжать диалог;

Лидеры двух стран обсудили возможность обмена фильмами, продвигающими традиционные ценности, близкие РФ и администрации президента США;

Они не обсуждали возможность встречи, но «эта идея висит в воздухе» — любой разговор Путина и Трампа может быть согласован в течение дня;

Путин и Трамп договорились продолжать общение. Нельзя сказать, кто первым из них положил трубку, но последними ее положили переводчики.