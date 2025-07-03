На судебном процессе в Баку дали показания лица, взятые в плен и заложники на территориях Азербайджана, некогда оккупированных вооруженными силами Армении, а также лица, получившие ранения и получившие иные увечья в результате огня, открытого военнослужащими Армении.

Пострадавший Мобиль Ахмедзаде сказал, что 8 ноября 2020 года снаряд, выпущенный из танка вооруженных сил Армении, упал рядом с ним и взорвался, в результате чего он потерял сознание, получив тяжелые осколочные ранения обеих ног. Он оставался в лесу 5 дней, а когда очнулся 13 ноября 2020 года, то увидел, что лежит на носилках в салоне автомобиля «Газель», а рядом с ним находится неизвестный человек в военной форме. Он попросил воды на азербайджанском языке, но тот ударил его ногой по голове и не дал ему воды. После этого действия он понял, что попал в плен к армянам. Затем он снова потерял сознание, а когда очнулся, то увидел, что обе его руки привязаны к кровати веревками, а правая нога отрезана до бедра. Пострадавшего доставили в столицу Армении Иреван. Во время плена его несколько раз пытали. В ответ на вопрос старшего помощника генерального прокурора Вусала Алиева потерпевший сообщил, что 14 декабря 2020 он был передан азербайджанской стороне.

Пострадавший Фазаил Асадов указал на то, что 7 мая 1992 года во время обороны города Шуша в результате огня, открытого вооруженными силами Армении, получил пулевое ранение в правое бедро. Тогда погибли Гасанов Али и Дашдемиров Эльбрус, участвовавшие вместе с ним в обороне города, Насир и Али, сотрудник Гахского районного отделения полиции, пропали без вести, а Али Расулов, Ахмед и Полад из Газахского района получили осколочные ранения в различные части тела.

Потерпевший Эльдар Абдуллаев заявил, что был взят в плен в июне-июле 1993 года военнослужащими вооруженных сил Армении в Агдеринском район в раненом состоянии. При взятии в плен он получил огнестрельные ранения в правую руку, левую ногу и грудь и потерял сознание от потери крови. Затем его доставили в город Ханкенди и содержали в детской больнице там до конца марта 1994 года, то есть до передачи азербайджанской стороне. За это время он стал свидетелем невообразимых зверств, творимых армянскими военнослужащими в отношении азербайджанских пленных. В ответ на вопрос начальника отдела по защите государственного обвинения Генеральной прокуратуры Насира Байрамова потерпевший заявил, что в плену он ежедневно подвергался различным видам давления и бесчеловечному обращению. Несмотря на ранение, ему не была оказана необходимая медицинская помощь. Армянские охранники и армянские солдаты, пришедшие в больницу, регулярно избивали раненых азербайджанских пленных прикладами автоматов, резиновыми дубинками и ногами. Пока он лежал в постели, армяне наносили удары по раненым местам, прикладывали к телу зажженные сигареты и наносили удары ножом по здоровой ноге.

Армяне также врывались в палаты, где содержались азербайджанские женщины и дети, избивали их и пытали. Во время содержания в детской больнице он стал свидетелем избиения и убийства одного раненого азербайджанца.

Отвечая на вопросы государственного обвинителя Фуада Мусаева, он уточнил, что из армян, находящихся там, помнит только имя Альберта Восканяна, который участвовал в обмене пленными. Хотя А. Восканян лично его не избивал, после разговора с ним и ухода он отдал армянским охранникам приказ пытать его, и этот приказ был жестоко выполнен.

Потерпевший Интигам Мамедов в своих показаниях отметил, что участвовал в боевых действиях в 1992 году. Он был ранен в правую ногу близ села Ашагы Вейселли Физулинского района и потерял сознание от потери крови, после чего был взят в плен армянскими военнослужащими. Сразу после взятия в плен его отвели в подвал дома в Ходжавендском районе и держали в этом подвале до 10 декабря того же года, то есть до момента передачи Азербайджану. В течение 35 дней, которые он находился в плену, несмотря на ранение, его регулярно жестоко избивали и подвергали жестоким пыткам. В первый день пребывания в подвале к нему пришел пожилой армянин и, не говоря ни слова, подверг его различным пыткам.

Пострадавший Шахруз Алиев поведал, что в феврале 1992 года вооруженные силы Армении полностью окружили село Гарадаглы в Ходжавенде, где он жил. Они взяли жителей села в плен и увезли их в Ханкенди. Большинство молодых людей были расстреляны по дороге. Во время его плена армянские военные избивали его и других пленных железными предметами каждый день. Затем они выводили их во двор на морозе и держали на снегу в течение нескольких часов. Некоторые умерли от пыток во время избиений. Пострадавший рассказал, что был освобожден из плена через 54 дня. Армяне убили его дядю Габиля Зейналова и двоюродного брата Халига Алиева. Вместе с ним в плен попал и его брат Ветен Алиев, но о судьбе брата он ничего не знает, так как в плену они содержались отдельно.

Пострадавший Худаят Тагиев проинформировал, что из-за ситуации в селе Гарадаглы другие члены семьи покинули село. Он отметил, что село было в осаде с 10 февраля 1992 года. Военнослужащие вооруженных сил Армении вошли в здание правления колхоза, взяли в плен жителей села и выстроили их в ряд. Молодых мужчин посадили в одну машину, а женщин и стариков в другую. В это время армянские военнослужащие пытали и избивали Эльдара Дадашева. Увидев, что Эльдар умирает, армянин по имени Мамвел убил его из пистолета. Немного пройдя, армяне выбросили из машины Демира Гусейнова и Фадаила Гусейнова и убили их. Затем армянские солдаты снова остановили машины в местечке под названием «Бейлик багы» и убили более 30 жителей села. Затем их привезли в город Ханкенди и поместили в подвал. Пробыв там сутки, 20 жителей села, включая его, были доставлены в тюрьму в Ханкенди. За это время армяне подвергли их различным жестоким пыткам и бесчеловечному обращению. 30 марта его и еще 9 человек освободили на так называемом «Гарагаджском кладбище» в Агдамском районе и передали Азербайджану.

Пострадавший Айдын Ахмедов был взят в плен раненым в селе Кяркиджахан 28 декабря 1991 года военнослужащими вооруженных сил Армении и 366-го полка бывшей советской армии. В это же время вместе с ним были взяты в плен еще несколько человек. Как только армяне взяли их в плен, они нанесли им различные удары по разным частям тела кусками железа и дерева, прикладом автомата, избили их, посадили в машину и доставили в следственный изолятор особого режима в городе Ханкенди. Там его подвергли жестоким пыткам и избиениям различными твердыми предметами.

Отвечая на вопрос государственного обвинителя Вусала Абдуллаева, А. Ахмедов сказал, что при взятии в плен получил осколочные ранения в ногу и голову. Несмотря на полученные ранения, армянские военнослужащие избивали его ногами и прикладом автомата по пораженным местам. В течение примерно 10-12 дней, которые он содержался в этой тюрьме, армянские охранники по нескольку раз в день заходили в его камеру и жестоко избивали его. Затем они продали его за деньги армянину по имени Сержик. Через полгода они передали его азербайджанской стороне.

Потерпевший Низами Исмаилов в своих показаниях отметил, что пострадал во время агрессивной войны, развязанной Арменией против Азербайджана. В феврале 1992 года, когда вооруженные силы Армении обстреляли Шушу из артиллерийских орудий, он и его мать получили ранения. Он отметил, что в результате агрессивной войны, развязанной Арменией, он потерял здоровье, близких и дом.

Пострадавший Идаят Аскеров заявил, что 28 декабря 1993 года Агдамский район подвергся обстрелу со стороны вооруженных сил Армении, в результате чего он получил огнестрельные ранения в ноги и левую руку и упал на землю. Армянские военнослужащие взяли его в плен, а находившегося рядом с ним человека убили. В своих показаниях пострадавший отметил, что до 28 ноября 1994 года находился в плену на гауптвахте воинской части возле города Ханкенди, до 27 декабря содержался в Шушинской тюрьме, а до 8 мая 1995 года — в городской детской больнице в Ханкенди. 8 мая он был возвращен азербайджанской стороне. За все время пребывания в плену И.Аскеров подвергался постоянным избиениям и тяжелым пыткам со стороны армян в военной и гражданской форме — среди них были лица по имени Армен, Самвел и другие, имена которых он не запомнил. Они избивали его кулаками, ногами, железными и резиновыми дубинками.

Пострадавший Агиль Гулиев в своих показаниях отметил, что в феврале 1992 года, во время оккупации села Гарадаглы, жители села подверглись чудовищным зверствам. Мирных жителей сжигали заживо, дома обстреливались из тяжелой техники. По словам пострадавшего, тогда он и получил огнестрельные ранения обеих ног. В ответ на вопрос помощника генерального прокурора по специальным поручениям Тугая Рагимли, А.Гулиев заявил, что в результате военных действий он потерял здоровье, а его имущество было разграблено армянами при оккупации Ходжавендского района.

Пострадавший Таир Джафаров сказал, что 18 мая 1992 года, во время оккупации Лачина, он был взят в плен армянскими военнослужащими. Его доставили в Ханкенди, где он удерживался в плену до середины июля. Затем его повезли в Ходжалы, после — в Ходжавенд, а впоследствии — на территорию Армении, в Горисский район. 13 августа того же года он был передан Азербайджану.

Т. Джафаров заявил, что, как и другие пленные, подвергался пыткам. За все время пребывания в плену ему ежедневно давали лишь кружку воды и маленький кусок черствого хлеба. Пострадавший отметил, что все издевательства были обусловлены его принадлежностью к азербайджанскому народу. Во время содержания в Ханкенди ему вырвали зуб плоскогубцами.

Пострадавший Фикрет Асланов также был взят в плен, будучи раненым. Его перевезли в Армению, где он провел один год и девять месяцев в следственном изоляторе. Вместе с ним в плену и заложниках содержались и другие азербайджанцы. В своих показаниях пострадавший сообщил, что во время пребывания в Иреване азербайджанские пленные подвергались чудовищным пыткам. Их привлекали к принудительным работам. В результате истязаний некоторые из пленных погибли. Тела двух убитых азербайджанцев были захоронены во дворе женской тюрьмы в Иреване.

Пострадавший Таджир Исмаилов в своих показаниях поведал о том, что в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года Ходжалы подвергся массированному обстрелу со всех сторон. В то время Т.Исмаилов служил полицейским в Ходжалинском аэропорту. Он отметил, что во время оккупации Ходжалы мирным жителям не оставили ни единого выхода. Город находился в осаде и подвергался обстрелу. Захвату Ходжалы предшествовал массированный обстрел из тяжелой техники. Во время атак основным объектом были мирные жители. Армения, обстреливая Ходжалы, Мешели и Гарадаглы, пыталась запугать азербайджанское население. В ответ на вопрос государственного обвинителя Тараны Мамедовой пострадавший сообщил, что в результате военных действий он потерял 14 родственников. При оккупации Ходжалы враг взял в плен его брата Видади Исмаилова, которого избивали в плену и сломали обе руки. Позже его брата и еще двоих ходжалинцев, имена которых пострадавший не вспомнил, расстреляли.

Пострадавший Анар Мамедов проинформировал, что 23 сентября 1993 года в результате разрыва снаряда, выпущенного вооруженными силами Армении, он получил осколочное ранение правой ноги. В раненом состоянии он был взят в плен армянскими военнослужащими и сначала содержался в отделении полиции Ходжавендского района, а затем — в городской детской больнице в Ханкенди. В этой больнице он неоднократно подвергался жестоким избиениям и пыткам со стороны армянских надзирателей. В результате сильного удара палкой у него сломалась кость на спине, и он долгое время провел в гипсе. 8 июня 1995 года он был освобожден из плена на территории Агдамского района и возвращен в Азербайджан.

Пострадавшие также ответили на вопросы обвиняемых, их защитников и собственных представителей.

В ходе судебного заседания были оглашены заключения судебно-медицинской экспертизы, проведенной в отношении потерпевших.

Судебный процесс будет продолжен 4 июля.