Премьер-министру Британии Киру Стармеру грозит потеря должности уже в ближайшие месяцы. Об этом информирует Sky News.

Два высокопоставленных депутата от Лейбористской партии поведали, что Стармер может быть отстранен от должности премьер-министра в течение нескольких месяцев.

Они считают, что премьер-министру, возможно, придется уйти в отставку в течение нескольких месяцев, если правительство будет продолжать плохо работать.

Заместитель политического редактора Sky News Сэм Коутс отметил, что его источники — член правительства и известный политик — «предупредили сэра Кира Стармера», что если лейбористы плохо выступят на выборах в мае следующего года в Уэльсе, Шотландии и Лондоне, это может означать конец его пребывания на Даунинг-стрит.

«Уровень несчастья и отчаяния в некоторых частях Лейбористской партии настолько впечатляющий, что именно сейчас, в первую годовщину, я слышу от министров правительства, что Стармеру, возможно, придется уйти в отставку через несколько месяцев», — отметил он.