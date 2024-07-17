Заур Мамедов: Но некие силы в Иране продолжают вести деструктивную деятельность в отношении Азербайджана

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Открытие посольства Азербайджана в Иране скорее является символом потеплевших отношений между нашими странами и следствием договоренностей, достигнутых президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и теперь уже покойным президентом Ирана Ибрагимом Раиси в ходе последней встречи, состоявшейся 19 мая на государственной границе (лидеры участвовали в церемонии открытия новых гидроузлов «Худаферин» и «Гыз-Галасы» на реке Араз). То была очень теплая встреча, но случилось несчастье, президент Ирана погиб в результате крушения вертолета, и ИРИ выбрал себе нового руководителя: победу на выборах одержал 69-летний реформатор Масуд Пезешкиан. И теперь очень многое зависит от того, какое направление во внешней политике предпочтет новое правительство Ирана. А новое правительство этой страны, согласно сегодняшней информации СМИ, в своей внешней политике будет делать упор на продвижение мультилатерализма в соответствии с Уставом ООН и международным правом. Иными словами, на организации международных внешнеэкономических отношений, основанных на механизмах, позволяющих каждой стране пользоваться привилегиями в отношениях со всеми партнёрами. Об этом как раз сегодня сказал исполняющий обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани, выступая на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке. Он подчеркнул, что нынешняя администрация стремится к «открытию новых горизонтов и расширению дружественных отношений с другими правительствами на основе диалога, сотрудничества, равенства и взаимного уважения».

О том, как видится развитие азербайджано-иранских отношений, в интервью Minval.az рассказал политолог Заур Мамедов.

– Как вы видите развитие азербайджано-иранских отношений? Как, по-вашему, будут выстраиваться приоритеты во внешней политике Ирана при новом президенте?

– Азербайджано-иранские отношения на протяжении 30 лет часто сталкивались с определенными вызовами, и всегда Баку стремился развивать отношения со своим южным соседом. Мы видели на протяжении десятилетий, как Азербайджан, несмотря на подстрекательства извне, избегал вступления в какие-либо коалиции, отказывался выступать против своих соседей, в том числе Ирана. Я считаю этот фактор очень важным, учитывая избрание нового президента. Особенно сегодня, когда мы видим, что Армения принимает решения по европейской наблюдательной миссии в Зангезурском коридоре, когда они совместно с другими странами проводят военные учения, то есть решения, которые могут определенно поменять геополитическую обстановку в регионе.

Очень жаль, что посол Ирана в Армении Мехди Собхани, регулярно выступая перед местными журналистами, говорит необъективные вещи, выдвигает необоснованные обвинения и оценивает ситуацию нерациональным образом. Мы также видим, как некие силы в Иране продолжают вести деструктивную деятельность в отношении Азербайджана.

Но в последнее время мы стали свидетелями того, что Ильхам Алиев и Ибрагим Раиси заложили начало строительству перспективных проектов. В пример мы можем привести последнюю, очень теплую встречу, между азербайджанской и иранской сторонами. Конечно, новый президент Ирана – это важный фактор во внешней политики Тегерана, несмотря на то, что там внутреннюю и внешнюю политику определяет духовный лидер, однако приход Масуда Пезешкиана может привести к новому, более улучшенному этапу взаимоотношений между Ираном и Азербайджаном.

Пезешкиан будет стремиться к диалогу с Западом, он, скорее всего, будет проводить реформы в региональном политическом поле, и в том числе в отношении кавказских стран. Мы увидим, конечно-же, как будет вести себя Пезешкиан: очень важна предстоящая встреча между лидерами Азербайджана и Ирана, когда они вместе будут обсуждать свои видения и стремления.

– В частности совместные глобальные проекты…

– Я думаю, что проект Юг-Север и другие в нефтегазовом, энергетическом и транспортном отраслях будут реализовываться. Россия также ожидает от Ирана определенные шаги в направлении расширения дороги Астара–Решт.

Конечно же, азербайджано-иранские отношения зависят еще и от видения Ирана в плане нового геополитического процесса в регионе Южного Кавказа. Новая геополитическая картина должна учитываться соседними странами, особенно Иран должен принимать во внимание фактор того, что Азербайджан уже обеспечил территориальную целостность страны, вопрос армян Карабаха закрыт, Зангезурский коридор должен быть реализован. И если на Южном Кавказе будет мир, то он принесет пользу всем, в том числе и Ирану.

Армянский вопрос должен быть забыт международными акторами и не должно быть акцента на нем во взаимоотношениях.

– Как новые тенденции в отношениях между Ираном и Азербайджаном скажутся на Армении? Как известно, ранее Иран всячески поддерживал Армению.

Иран – страна, которая не меняет свои геополитические ориентиры: внешняя политика Ирана какой была в отношении определенных стран, такой и останется. Я думаю, будут сделаны некоторые коррективы, тем не менее Армения останется важным союзником Ирана на Южном Кавказе. Поэтому особых изменений в отношении Армении я не ожидаю.

Владимир Мясников