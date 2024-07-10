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Баку и Брюссель обсудили приоритеты Азербайджана на COP29

Баку и Брюссель обсудили приоритеты Азербайджана на COP29

Заместитель министра иностранных дел, главный переговорщик COP29 Ялчин Рафиев в рамках визита в Бельгию провел переговоры с министром энергетики этой страны Тинной Ван дер Стратен.

Об этом говорится в сообщении COP29 в соцсети Х.

«Стороны провели плодотворную дискуссию касательно видения и приоритетов Азербайджана на COP29», – говорится в сообщении.

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