Скандал в «благородном семействе»: Орбан «братается» с Путиным

На самом ли деле все высокопоставленные брюссельские чиновники и некоторые главы государств ЕС, а также Киев были «неприятно поражены» визитом премьер-министра Венгрии в Кремль и его встречей с президентом России, или это была всего лишь имитация «праведного гнева», мы вряд ли узнаем скоро. Однако некоторые выводы из того, с какой целью после беседы с Зеленским в Киеве Орбан рванул в Москву и чем он рискует, сделать, все же, можно.

Поистине отважный человек и политик премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. На Западе, включая Евросоюз, его считают «одиозным», проводящим интересы Кремля. По сути же он проводит интересы мира, защиты безопасности, суверенных позиций европейских стран, их национальной и культурной идентичности, которые так усиленно сейчас стираются в Европе. Ну и смеет открывать рот по поводу нецелесообразности участия ЕС и НАТО в украинской войне, уносящей жизни людей, угрожающей безопасности континента, разделяющей мир, при которой, по известной формуле, будет властвовать одна сила.

Так вот, этот самый «одиозный друг Путина», возглавляющий страну, к которой на полгода в ротационном порядке перешло председательство в Совете ЕС (какое «горе» для либералов!), никого «не спросившись» (или все же «спросившись»?) отправился в Киев на встречу с президентом Зеленским, а спустя пару дней махнул в Москву – к президенту Путину. Скандал в Европе на московской почве случился знатный, о нем мы еще расскажем.

Но прежде о набеге Орбана на Киев, а затем – что логично – вояже в Москву. Венгерский премьер, нелюбимый официальным Киевом по понятным причинам, обсуждал с Зеленским возможность урегулирования острой фазы российско-украинского конфликта, но успешной его миссию назвать нельзя.

Как сказал Орбан, «Мы очень высоко ценим все инициативы господина Зеленского ради достижения мира», но «они требуют много времени и … очень усложнены правилами дипломатии». Орбан, по его словам, «попросил Зеленского»

нельзя ли сперва прекратить огонь, а потом вести переговоры о мире. Потому как прекращение огня могло бы обеспечить ускорение темпа этих переговоров.

Понимания в Киеве Орбан не встретил: первый настаивает на выдвинутой им и/или Западом «формуле мира», в основе которой – восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск с украинской территории, выплата Россией компенсации и наказание агрессора.

А Москва исходит из совершенно противоположного: готовности вести переговоры о прекращении огня после того, как Киев выведет войска из Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, откажется от планов вступить в НАТО, и т. д.

Тупик? И да, и нет. Орбан вряд ли отправился в Москву исключительно по собственной инициативе и без поддержки – надо думать, ему было что передать Путину от Зеленского и, вполне возможно, при всем шуме, поднятом в ЕС на почве «самовольства» Орбана, определенные силы на Западе «благословили» его на встречу с российским президентом – кстати, вторую после начала украинской войны: в первый раз лидеры встретились в Китае в октябре прошлого года.

По крайней мере, вольная или невольная утечка информации имела место от еще действующего генсека НАТО Йенса Столтенберга, заявившего, что Орбан проинформировал альянс о своем визите в РФ, и что он рассчитывает обсудить с ним итоги этой поездки на предстоящем саммите блока в Вашингтоне. Ну и генсек подстраховался тем, что Орбан в ходе своего визита в Москву «представляет Венгрию, но не НАТО».

Впрочем, сам Орбан в ответ на выпады со стороны брюссельских чиновников «утешил» их тем, что при контактах с российской стороной по украинской проблеме представляет только свою страну, а не Евросоюз. «Мне не требуется получать мандат на переговоры (от ЕС), так как я никого не представляю», – цитируют иностранные СМИ венгерского премьера.

В эфире местного радио он заявил, что «посещает те места, где либо идут боевые действия, либо есть угроза войны, угрожающей ЕС и Венгрии … В ходе таких визитов я задаю некоторые вопросы». Кроме того, Орбан не скрыл своего несогласия с позицией руководства ЕС, не идущего на контакт с Москвой.

«Невозможно урегулировать конфликт, сидя в удобном кресле в Брюсселе. Даже с учетом того, что председательство Венгрии в Совете ЕС не дает нам права вести переговоры от лица Евросоюза, мы не можем просто сидеть, сложа руки и ждать, когда вооруженный конфликт каким-то чудом сам закончится», – написал Орбан в соцсети X.

Словом, свои вояжи в Киев и Москву Орбан обозначил как «миссию мира». Ради мира, сказал он после встречи с Путиным, «надо действовать». Только вот – как?

Путин и Орбан после закрытой встречи «отчитались» перед журналистами. Президент РФ был доволен тем, что разговор был «откровенным»; подтвердил, что обсудил с венгерским лидером возможные пути урегулирования кризиса в Украине. Россия, сказал он, выступает за полное и окончательное завершение конфликта. Условия: полный вывод украинских войск из Донецкой, Луганской «народных республик», Запорожской и Херсонской областей. По его словам, и вообще, «… и с учетом услышанного сегодня от господина премьер-министра, в Киеве всё еще не готовы отказаться от ведения войны до победного конца».

По мнению Путина, «саму мысль о прекращении боевых действий киевский режим не допускает еще и потому, что в этом случае исчезает предлог для продления военного положения»: «… Если (Украине) придется отменить военное положение, значит придется и проводить выборы, так и не состоявшиеся в срок», и тогда шансы у украинских лидеров одержать победу на выборах – практически нулевые.

А что же Орбан? Он, по его словам, рассказал Путину о реакции Зеленского на его предложение о прекращении огня. Орбан, кроме того, признал, что украинская война уже оказывает влияние на экономический рост в Европе и ее конкурентоспособность. Лучше всего, сказал он, Европа развивалась в те десятилетия, когда мир был сохранен.

Но, похоже, Орбан был прав, говоря перед закрытой встречей с Путиным о стремительном сокращении количества стран, которые могут поговорить и с одной, и с другой стороной конфликта, то есть с Москвой и Киевом. «Скоро Венгрия станет, видимо, единственной страной в Европе, которая сможет говорить со всеми», – сказал Орбан.

И вот подтверждение сказанному из Брюсселя, да и из Киева.

Так, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель поспешил откреститься от причастности ЕС к визиту Орбана в Москву (хотя, несомненно, отчет он потребует) и заявил, что речь идет исключительно о двусторонних отношениях Венгрии и России. «В настоящее время Венгрия, согласно правилам ротации, до 31 декабря 2024 года занимает пост страны-председателя Совета ЕС. Это не дает ей полномочий представлять Евросоюз за рубежом», – сказал он и пояснил, что за внешнюю политику ЕС отвечает он сам, то есть Боррель, а также председатель Евросовета Шарль Мишель (последний этот пост покидает).

Глава комитета бундестага по международным отношениям от Социал-демократической партии Германии Михаэль Рот в соцсети X назвал визит Орбана в Россию «скандалом» – потому как он «постыдно злоупотребляет своим председательством в Совете ЕС и едет в Кремль без мандата». Венгерский премьер обвинен в «подрыве основных принципов внешней политики ЕС», поэтому «Либо венгерское правительство уважает свою нынешнюю роль в ЕС, либо оно должно уйти с поста председателя».

Канцлер Германии Олаф Шольц в своем аккаунте в Х тоже резко осудил визит Орбана в Москву и заверил, что Украина может рассчитывать на дальнейшую поддержку Германии. Ну и все в таком же роде.

Довольно неожиданным можно считать выпад лидера французской партии «Патриоты» Флориана Филиппо, назвавшего реакцию главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен на визит Орбана в Москву «чрезвычайно безумной и показательной». «В то время как после остановки в Киеве Орбан отправляется в Москву ради достижения мира, Урсула фон дер Ляйен в ярости из-за этого визита и критикует любую попытку урегулирования!», – заявил он и выразил надежду на то, что «ЕС умрет как можно скорее»: «… это поможет установлению мира».

Что же до собственно Киева, для которого встреча Орбана с Путиным никак не могла считаться неожиданной (можно с большой вероятностью предположить, что Зеленский был поставлен в курсе визита в Москву самим венгерским премьером), МИД Украины опубликовал заявление, в котором выразил возмущение переговорами Орбана с Путиным. «Напоминаем, – сказано в заявлении, – что

для нашего государства принцип «никаких договоренностей об Украине без Украины» остается незыблемым, и призываем все государства неуклонно его придерживаться».

О чем говорит визит Орбана в Москву, и чем рискует венгерский премьер? Первая часть вопроса довольна многослойна. Если коротко, Орбан стал вторым главой государства, входящего в НАТО, который встретился с Путиным с начала украинской войны – первым был президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Учитывая, что с Путиным – и довольна часто – встречаются лидеры множества других государств, можно констатировать: «изгоем в изоляции», как это пытается представить Запад, российский президент не стал.

Реакция Запада – во всяком случае, видимая, – говорит о том, что Брюссель не заинтересован в окончании российско-украинской войны, хотя в Евросоюзе нарастает усталость от нее, нежелание расплачиваться за победу над Россией собственными кошельками, а то и жизнями. Руководство многих стран ЕС стремительно теряет свой электорат на почве поддержки войны с вытекающими отсюда социально-экономическими потрясениями.

Однако мало кто в руководстве государств ЕС осмеливается идти против официальной линии Брюсселя, вдалбливающего Европе, что ей надо победить Россию «любой ценой» – физической и материальной.

С другой стороны, и в стане «ястребов» существует понимание того, что включенность Европы в украинскую войну оказалась гораздо более затяжной и затратной, чем предполагалось ранее и, в итоге, Европа может затрещать по швам, то есть не досчитаться, в среднесрочной перспективе, нескольких членов ЕС, которые покинут это объединение. Значит, хоть через Орбана – едва ли не самого смелого и рискового европейского политика, – с Путиным, так или иначе, надо начать договариваться. Однако – втихую, не засвечиваясь: «в случае чего», всех собак можно будет повесить на Орбана, «благо», этому поспособствует его подмоченная репутация «сторонника Путина».

Между тем, совершенно очевидно, что Орбан в первую очередь является сторонником собственно Венгрии и безопасности Европы. Но, как известно, «Нет пророка в своем Отечестве». Зато пороков – навалом, если брать конкретно Европу и не ее одну.

Но становящееся более реалистичным «ястребиное крыло» ЕС, вероятно, ошиблось со ставкой на Орбана – во всяком случае, пока у власти в США находится Байден. Многие считают венгерского премьера «трампистом» (что смешно, коли он «путинист»). Но чего можно ожидать от возможного президентства Трампа в контексте завершения украинской войны – вопрос, ответа на которого нет. Так что Орбан может сильно просчитаться в своих раскладах, включая узкоевропейские.

В свете дня сегодняшнего можно считать, что Россия и Венгрия могут сотрудничать, хоть и в крайне ограниченном режиме, но стать посредником в урегулировании российско-украинского конфликта Венгрия не сможет. Но о себе – как о политике не низкого пошиба и масштаба (плюс встречей с Путиным) Орбан заявил весьма трубно.

Ирина Джорбенадзе